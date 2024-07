Czasem wydaje nam się, że życie osób z pierwszych stron gazet to niekończąca się impreza, zabawa i zero zmartwień. Tymczasem nie zawsze tak jest. Edyta Olszówka zdradziła ostatnio, że ma poważne obawy o swoją przyszłość.

Reklama

Jak podaje "Na żywo" aktorka wyjawiła, że jak dotąd jej przyszła emerytura wynosi raptem 580 zł. W dodatku Olszówka ma kredyt we frankach szwajcarskich, a jak wiadomo ostatnimi czasy to powód do potężnego stresu.

No cóż - trzymamy kciuki pani Edyto, witamy w klubie.

Reklama

(ac)