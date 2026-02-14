Serial „Bulionerzy” był wielkim hitem Telewizji Polskiej i podbił serca widzów. Jedną z najbardziej charakterystycznych postaci był Aleksander „Olo” Nowik, w którego wcielał się Michał Filipiak. Młody aktor, mając zaledwie 24 lata i będąc jeszcze studentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, pojawił się na planie produkcji, która szybko zdobyła ogromną popularność. Później nie było o nim już tak głośno, dziś ma 45 lat i gra w wielu hitowych produkcjach. Zobaczcie, jak zmienił się Michał Filipiak!

Kariera aktorka Michała Filipiaka po "Bulionerach"

Serial „Bulionerzy” opowiadał historię rodziny Nowików z Warszawy, którzy po wygranej w loterii producenta bulionów przeprowadzili się do luksusowego apartamentowca i zderzyli z realiami zupełnie innego świata. W latach 2004–2006 produkcja była prawdziwym hitem, a widzowie cytowali powiedzonko, którym zasłynął „Olo”: „Kurde faja”.

Choć postać "Olo" z "Bulionerów" wciąż jest żywa w pamięci fanów, Michał Filipiak nie zatrzymał się na tym jednym sukcesie. Po ukończeniu szkoły filmowej konsekwentnie rozwijał swoją aktorską karierę. Pojawia się w wielu produkcjach filmowych i serialowych, m.in. w "Klangorze", gdzie wcielił się w rolę porucznika SW Daniela Bojko. Ostatnio można było zobaczyć go w 6. odcinku "Heweliusza". Na swoim koncie ma również role w serialach "Rojst" oraz"Idź przodem bracie".

Choć rzadko bywa na imprezach branżowych i nie prowadzi publicznych mediów społecznościowych, wciąż pozostaje aktywny zawodowo i niezmiennie kojarzony jest z serialem "Bulionerzy".

fot. Niemiec/AKPA

Olo z "Bulionerów" przeszedł spektakularną metamorfozę

To, co wydarzyło się z Michałem Filipiakiem przez ostatnie dwie dekady, może zaskoczyć nawet najwierniejszych widzów serialu. Aktor, który w czasach „Bulionerów” był rozpoznawalny dzięki charakterystycznej fryzurze i chłopięcej urodzie, dziś wygląda zupełnie inaczej.

Na zdjęciach z 2018 roku Michał Filipiak wygląda zdecydowanie szczuplej, ma też dłuższe włosy i wąsy. To jeszcze nie koniec zaskoczeń związanych z aktorem.

fot. Łepecki Michał/AKPA

Prywatne życie Michała Filipiaka

Michał Filipiak, w przeciwieństwie do wielu gwiazd, konsekwentnie stroni od medialnego szumu. Rzadko pojawia się na branżowych imprezach, a na co dzień związany jest z Łodzią. Wiadomo, że jego żoną jest aktorka Katarzyna Cynke, związana z Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi. Należy do wąskiego grona artystów, którzy cenią prywatność i rzadko opowiadają o swoim życiu osobistym.

fot. Łepecki Michał/AKPA

Tak dziś wygląda Olo z "Bulionerów"

Obecnie Michał Filipiak ma 45 lat i nie przypomina już siebie sprzed lat. Aktor nosi znacznie dłuższe włosy i zarost, a trzeba przyznać, że bezbłędnie wciela się w kolejne role. W hitowym serialu Netfliksa „Idź przodem, bracie” zagrał syna gangstera i po raz kolejny udowodnił, że jest świetnym aktorem. Tak dziś wygląda Michał Filipiak.

fot. screen serialu "Idź przodem, bracie"