Oliwier Janiak (właściwie Piotr Michał Janiak) to znany polskim telewidzom dziennikarz, konferansjer oraz prezenter telewizyjny, który swoją karierę zaczynał w innej branży - zdobywając doświadczenie jako model. Choć prowadził różne formaty telewizyjne, a nawet wygrał Kryształową Kulę w pierwszej polskiej edycji "Tańca z gwiazdami", to największą sławę przyniosło mu prowadzenie programu "Co za tydzień". Co teraz hucznie świętuje?

Oliwie Janiak wyznał to po 25 latach: "Jestem z siebie dumny"

Oliwie Janiak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów w Polsce. Największą popularność zdobył dzięki prowadzeniu kulturalno-rozrywkowego programu "Co za tydzień", który emitowany jest przez stację TVN nieprzerwanie od 2001 roku. Pierwszy odcinek show, które zapewniło prezenterowi sławę, miał swoją premierę dokładnie 25 lat temu, 4 stycznia.

Kochani dziś dla mnie dzień szczególny dokładnie 4.01.2001 roku @co_za_tydzien_tvn pojawił się po raz pierwszy na antenie @tvn.pl czyli 25 lat temu. radośnie ogłosił Janiak

Podsumowując swoją 25-letnią przygodę z programem, zaznaczył, że dała mu ona dużo więcej niż sam sukces zawodowy.

To niewiarygodna przygoda, w trakcie której nauczyłem się zawodu, nawet kilku, zwiedziłem cały świat, poznałem niesamowitych ludzi, artystów czy prawdziwe światowe gwiazdy, ale i wielu ludzi o których śmiało mogę powiedzieć, że są moimi przyjaciółmi, w tym moją żonę, którą poznałem na planie programu robiąc z nią wywiad jako światową top modelką.

To on odkrył Oliviera Janiaka

W dalszej części wpisu pojawiła się również informacja o tym, dzięki komu Oliwier Janiak stał się twarzą nieprzerwanie emitowanego, lubianego przez polskich telewidzów formatu.

Pan Mariusz Walter, który dał mi te szanse, nie tylko zaproponował mi fajną prace, ale przede wszystkim stworzył mi przestrzeń, bym nauczył się dobrze żyć. Dla innych ludzi. Widzów przed telewizorami i tych w realnym świecie.

Nie zabrakło też podziękowań dla wiernych przez lata widzów oraz prywatnego wyznania.

oprócz podziękowań dla wszystkich, zwłaszcza widzów, którzy mi towarzyszą w tej drodze napisze coś co mi rzadko przechodzi przez głowę - jestem z siebie dumny. i będę, przez chwilę. jutro ruszę by szukać kolejnych do tego powodów 😉 dziękuję ❤️ wzruszająco przekazał Oliwier Janiak

To z nią Oliwier Janiak idzie przez życie

Prezenter "Co za tydzień" jest szczęśliwie zakochany w modelce Karolinie Malinowskiej. Ich romantyczna historia zaczęła się właśnie od wywiadu w programie w 2002 roku. Już rok później para ogłosiła wzięcie ślubu, a w kolejnych latach wspólnie doczekali się trzech synów: Fryderyka, Christiana i Juliana. Na co dzień zarówno Oliwier, jak i Karolina chętnie dzielą się swoim szczęściem z fanami dzięki social mediom.

