Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmieniła kolor włosów. Zrezygnowała z blondu? 

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dała się poznać fanom jako śliczna blondynka z czwartej edycji ślubnego show TVN7. W trakcie emisji programu nie była zbyt aktywna w sieci, a to głównie za sprawą ciąży, którą wraz z Łukaszem chcieli zachować w tajemnicy aż do finału programu. Teraz to się zmieniło i... czas na kolejne zmiany.

Młoda mama zdecydowała się na zmianę koloru włosów. Po porodzie oraz przerwie spowodowanej koronawirusem, postanowiła odświeżyć swój wizerunek. Pasuje jej?

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmieniła kolor włosów

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się kolejnymi zmianami. Tym razem nie są życiowe ale wizerunkowe. Stęskniona za wizytami u fryzjera postanowiła wreszcie odświeżyć swoją fryzurę. Młoda mama postawiła na totalne rozjaśnienie odcieniu blondu, do którego była przyzwyczajona do tej pory.

Nie no inna dziołcha, czad! - podsumowała swoją nową fryzurę na Instastory

A Wy jak oceniacie tę przemianę? Na plus? Łukasz jest zachwycony:

Wiedziałem, że mam piękna żonę, ale teraz to już przesada. Wyglądasz amazing 🤩🤩😘

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powitali na świecie swojego synka nieco ponad rok od chwili, której się poznali. Oboje idealnie sprawdzają się w roli rodziców. Potrafią również wymienić się obowiązkami na tyle, aby móc oddawać się drobnym przyjemnościom takich jak. np. trening Łukasza, czy właśnie wizyta Oliwii u fryzjera. Można im pozazdrościć takiego zgrania!

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się nową fryzurą. Zdecydowała się na odważne rozjaśnienie swoich włosów. Podoba Wam się w takim wydaniu?

Oliwia zdecydowała się na spore rozjaśnienie dotychczasowego koloru. Zmiana na plus czy bardziej pasował jej poprzedni kolor?