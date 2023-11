1 z 8

Moda na platynowy blond

Chłodno, coraz chłodniej... Nie chodzi jednak o pogodę za oknami, która tej jesieni nas nie rozpieszcza, lecz o trendy fryzjerskie. Najnowszym hitem jest najchłodniejszy z odcieni blondu - platyna. Moda na włosy w platynowym kolorze opanowała salony. Niedawno na radykalne rozjaśnienie zdecydowały się: Anja Rubik, Katarzyna Warnke i Magda Mielcarz. Wszystkie wcześniej nosiły ciepły, słoneczny odcień blondu, który zamieniły na hitową platynę. I wyglądają fenomenalnie! Ale, uwaga nie jest to kolor dla każdego. Dlatego zanim zdecyduje się na metamorfozę, wybierz się do fryzjera, który pomoże zadecydować, czy ten odcień pasuje do twojego typu urody albo chociaż skonsultuj się z przyjaciółką. ;)

Zobacz też: Radykalne rozjaśnienie! Katarzyna Warnke i Anja Rubik zostały platynowymi blondynkami. Która lepiej?

Zobacz kosmetyki, które pomogą Ci uzyskać gwiazdorski odcień platyny! Pamiętaj też o odpowiedniej pielęgnacji, chłodne odcienie blondu mają tendencję do żółknięcia, dlatego trzeba o nie dbać.

Polecamy: Tak, to Magdalena Mielcarz! Przeszła ogromną metamorfozę! Udana zmiana? ZDJĘCIA