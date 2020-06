Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała wózek syna. Cena jest zawrotna! 

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" korzystają z pięknej pogody i odbywają pierwsze spacery z Frankiem. Ich synek urodził się dokładnie w Dzień Matki 2020. Oliwia pokazała wózek, jaki dla niego wybrali. To popularny model, którego cena to prawie 4000 zł! Gdzie można go kupić i jaki ma funkcje?

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała wózek syna. Ile kosztuje?

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" cieszą się z pierwszych tygodni rodzicielstwa. Mimo tego, że są świeżo upieczonymi rodzicami, już dzisiaj wiedzą, że chcieliby aby Franek miał rodzeństwo. Uczestniczka ślubnego show TVN7 odkąd nie musi ukrywać już swojej prywatności, chętnie dzieli się nowinkami ze swojego życia w sieci. Właśnie pokazała zdjęcia z jednego z pierwszych spacerów z Franiem:

Pierwszy dłuższy spacer Franka i porządna dawka tlenu dostarczona💪🏼 Całą wyprawę przespał, a w domu dopadł go głód, jakby nie jadł rok 😄. Są tu mamy noworodków? Wasze dzidziuszki też lubią sobie drzemać podczas spacerów czy raczej nie przepadają za wyprawami w wózkach? - napisała Oliwia. na Instagramie

Wózek, na który zdecydowała się wraz z mężem to wielofunkcyjny wózek Mutsy Icon, zestaw 2w1 z opcją 3w1. Taki model można kupić już od 3718 zł. Młodzi rodzice zdecydowali się na granatowy kolor, ale jest również dostępny w innej kolorystyce.

Icon zaskakuje swą prostotą - pomimo tego, jest niezwykle elegancki i posiada staranne wykończenia z eko-skóry, które dodają mu klasy. Jego konstrukcja jest lekka, a stylistyka uniwersalna - dzięki czemu zawsze wpasuje się w panujące trendy - czytamy w opisie producenta

Skusilibyście się na podobny model dla swojego dziecka?

Oliwia pokazała zdjęcie z pierwszego spaceru z Frankiem. Syn Oliwii i Łukasza ma wózek warty 3718 zł.

To model marki Mutsy Icon - wózek wielofunkcyjny, zestaw 2w1 z opcją 3w1

Syn Oliwii i Łukasz urodził się kilka dni po emisji finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia". To był wyjątkowy Dzień Matki dla młodej mamy.