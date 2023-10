Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedzieli nam jak zmieniło się ich życie po narodzinach Franka. Synek najmłodszej pary z czwartego sezonu show urodził się dokładnie w Dzień Matki 2020. Czy można byłoby sobie wymarzyć piękniejszy prezent?

Młodzi rodzice przyznali, że wiele rozmawiali o tym, co zmieni w ich życiu pojawienie się niemowlęcia. Byli pewni, że maluch nie zaburzy im rytmu dnia aż tak bardzo.

Pamiętam jak jeszcze zanim urodziłam, rozmawialiśmy sobie z Łukaszem, że wszyscy mówią, że nam się życie wywróci do góry nogami, a on mówi: Przestań, przecież takie małe dziecko to tylko śpi i je, więc aż tak bardzo nic się nie zmieni. - przyznała Oliwia