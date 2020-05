Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Franek urodził się dokładnie 26 maja, sprawiając Oliwii najpiękniejszy prezent na Dzień Matki. Oliwia dodała wpis, w którym po raz pierwszy opowiedziała, jak znosiła ciążę oraz jak wyglądają jej pierwsze dni z maleństwem. Po raz pierwszy pokazała również zdjęcie z ciążowej sesji, na którym pozuje z Łukaszem!

Finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył wszystkich, szczególnie jak na końcowym ekranie pojawiło się zdjęcie Oliwii trzymającej się za ciążowy brzuszek! Maleństwo przyszło na świat zaledwie 4 dni po emisji finałowego odcinka. Łukasz i Oliwia z pełną odpowiedzialnością mogą powiedzieć, że decyzja o udziale w show, była najlepszą decyzją ich życia.

Z powodu udziału w programie, Oliwia nie mogła wcześniej podzielić się zdjęciami ciążowego brzuszka. Teraz, kiedy nie musi utrzymywać wszystkiego w tajemnicy opowiedziała, jak przechodziła okres ciąży. Przy okazji pokazała przepiękne zdjęcie z ciążowej sesji:

Zdjęcie „brzuszkowe”, jakich pełno w sieci. Niby mamy na uwadze, że Instagram to tylko drobne wycinki prawdziwego życia. Mimo to często można się nabrać na ładne obrazki, które tu widzimy. Rzeczywistość bywa rożna. Wiem, że są wśród Was mamy, które podzielą moje zdanie. Poranne mdłości, problem z założeniem butów, jak na złość wszystko leci z rąk, gdy brzuszek uniemożliwia schylanie się, wieczorne imprezy małego skrzata, kiedy akurat chciałoby się pójść spać lub całkowita bezsenność. Każda z kobitek, które nosiły pod serduchem swojego dzidziuszka na pewno znają choć jedną z tych dolegliwości.