Związek Oliwii i Maćka zakończył się jakiś czas temu. To pierwsza para, która rozstała się już po programie i wydawałoby się, że nie usłyszymy już o ich relacji! Nic bardziej mylnego! Maciej opublikował w mediach społecznościowych jego rozmowę z mężczyzną, o którym mówi wprost, że jest "sponsorem Oliwii" i tak nawet podpisał go w swoich kontaktach. Zobaczcie, co zdradził na temat byłej partnerki i jak to komentuje Oliwia!

Wcześniej poważnym problemem w związku Oliwii i Maćka była odległość. Niedawno modelka zdecydowała się przeprowadzić do Warszawy, a jej partner pomagał jej wszystko zorganizować. Jednak okazało się, że mimo wszytko para się rozstała, a teraz Maciek upublicznił kompromitujące fakty z życia jego byłej partnerki. Na Instagramie opublikował kilka filmików, w których szczegółowo opisuję, że Oliwia miała w Londynie "sponsora", nawet wysyłała mu zdjęcia, kiedy była razem z Maćkiem w hotelu. Na dowód opublikował te wymowne wpisy:

Oliwia o zachowaniu Maćka!

Oliwia, która aktualnie jest w Polsce, nagrała na Instastories kilka filmików, w których podsumowała zachowanie Maćka. Wyznała, że też ma sporo do powiedzenia w tej sprawie, ale nie zamierza robić tego w taki sposób jak jej były partner:

Ktoś tutaj robi szopkę - podsumowała zachowanie Maćka Oliwia i dodała: Ja bym mogła dużo powiedzieć na ten temat i każdy miały inny stosunek do tego wszystkiego. Może kiedyś o tym opowiem, ale jeszcze nie teraz.

Sylwia Madeńska, która spotkała się z Oliwią i okazała jej wsparcie, włączyła się do sprawy i powiedziała:

Ja szanuję Oliwkę za to, że mimo ze rozstała się z Maćkiem ani razu nie powiedziała na jego temat nic złego!

Obie kobiety doszły do wniosku, że takie sprawy wyjaśnia się osobiście, a nie w mediach społecznościowych. Trudno nie przyznać im racji!

W " Love Island" para tworzyła udany, ale burzliwy związek!

Już w programie Maciek często był zazdrosny o Oliwię.