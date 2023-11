Sylwia Madeńska z "Love Island" pochwaliła się na Instagramie efektami sesji świątecznej z Mikołajem i poruszyła temat ich relacji. Uczestniczka reality show szczerze wyznała, jak udaje im się dogadać mimo tak odmiennych charakterów. Dodała też, że otrzymuje mnóstwo komentarzy dotyczących jej związku z Mikołajem i nie wszystkie są pozytywne. Zobaczcie, na jakim etapie jest teraz związek Sylwii i Mikołaja z "Love Island"!

Zwyciężczyni pierwszej edycji "Love Island. Wyspa miłości" zdecydowała się na bardzo szczere podsumowanie swojego związku z Mikołajem. Para po programie nadal jest razem, chociaż pojawiły się już pierwsze rozstania - związek Oliwii i Maćka nie przetrwał próby czasu.

Sylwia wyznała, że od fanów otrzymują mnóstwo wsparcia, ale pojawiają się też krytyczne głosy.

Często słyszymy różne komentarze z Waszej strony. Niektórzy z Was nas wspierają, niektórzy negują. To normalne, całego świata nie da się uszczęśliwić ☺️- cztamy na Instagramie.

Przypominamy, że początkowo wygrana Sylwii i Mikołaja wzbudziła ogromne kontrowersje i w sieci pojawiły się komentarze oskarżające parę, o to, że udawali w programie, aby wygrać. Szybko okazało się, że para faktycznie się w sobie zakochała i tworzą udany związek. A tak ich relację podsumowała sama Sylwia:

Jesteśmy z Mikołajem różni od siebie. To prawda. Ja jestem szaloną, mocno empatyczną, spontaniczną, często zbyt gadatliwą kobietą. Mikołaj jest stanowczym, zasadniczym, twardo stąpającym po ziemi facetem ???? Ale wiecie co ???? Uwielbiam to. To właśnie te cechy i wzajemnie różnice zbliżyły nas do siebie. Uczymy się wielu rzeczy od siebie i uzupełniamy wzajemnie. W tym szalonym świecie trzeba być gotowym na wszystko, a my razem jesteśmy przygotowani na ten świat. - napisała na Instagramie Sylwia Madeńska.