Oliwia Bieniuk pochwaliła się piękną sesją zdjęciową, a my nie możemy oderwać wzroku od jej świetnej sukienki! Ten model to absolutny must have na gorące letni dni!

Oliwia Bieniuk coraz śmielej wkracza do świata show biznesu. Piękna córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka ostatnio pojawiła się na Polsat SuperHit Festiwal , a już niedługo regularnie będziemy widywać ją na antenie telewizji Polsat. 18-latka wystąpi bowiem w 12. edycji "Tańca z gwiazdami" ! Młoda gwiazda ma już spore grono fanów, które podziwia nie tylko jej talent i urodę, ale także styl! Ostatnio Oliwia Bieniuk pochwaliła się sesją zdjęciową, do której zapozowała w fantastycznej sukience, idealnej na lato 2021! W tym modelu zrobisz furorę nie tylko na randce, ale także na imprezie czy na spotkaniu z przyjaciółkami. Efekt WOW robi na pewno przepiękny i odważny dekolt na plecach. Podobny model w super cenie udało nam się znaleźć w H&M. Zobaczcie sami! Zobacz także: Oliwia Bieniuk w Sopocie zachwyca torebką za 119 zł z DeeZee. To hit lata i jesieni 2021 Oliwia Bieniuk w hitowej sukience na lato 2021 Córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, Oliwia Bieniuk, zebrała już pokaźne grono fanów, które na bieżąco śledzi jej poczynania za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje już ponad 202 tys. internautów, co jest naprawdę fantastycznym wynikiem, ale domyślamy się, że po udziale w "Tańcu z gwiazdami", będzie ich jeszcze więcej! Ostatnio oczom obserwatorów młodej gwiazdy, ukazały się przepiękne zdjęcia Oliwii w czerwonej satynowej sukience, gdzie furorę robi odważny dekolt na placach! Taki model to absolutny must have na wakacje - zrobicie w nim furorę podczas letnich wyjazdów! Oliwia Bieniuk dobrała do niej również oryginalne różowe klapki na cienkiej szpilce. Wyświetl ten post na...