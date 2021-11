"Taniec z gwiazdami": Oliwia Bieniuk na gorących zdjęciach z wakacji! Fani: "Bogini młodości"

Oliwia Bieniuk, córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka , zyskała w ostatnim czasie wielu followersów na Instagramie, którzy śledzą jej życie prywatne. Oliwia Bieniuk wrzuca sporo zdjęć i relacji ze swojego życia do mediów społecznościowych. To samo robi Natalia Siwiec (z którą Oliwia bardzo się przyjaźni), jej partner Mariusz Raduszewski oraz jego syn Mateusz, który zaprosił ostatnio na swoje osiemnaste urodziny m.in. Oliwię Bieniuk. Zobacz także: ZDJĘCIA PAPARAZZI: Oliwia Bieniuk jednak jest w związku z pasierbem Natalii Siwiec?! W tym momencie, kiedy na profilach wszystkich wyżej wymienionych pojawiły się filmiki i zdjęcia z imprezy urodzinowej, pojawiły się pytania czy Oliwia i Mateusz są razem! Przypomnijmy, że już od jakiegoś czasu fani dopytywali, czy są oni parą. Oliwia nareszcie odpowiedziała, co tak naprawdę ich łączy. Zobacz także: Oliwia Bieniuk na studniówce w sukience z Zary! Teraz kupisz ją za niecałe 60 złotych Oliwia Bieniuk na początku nie chciała odpowiadać fanom i odpisywała wymijająco: "No comment" . Kiedy jednak fani nie odpuszczali, w końcu odpowiedziała: "Best friends forever" , co oznacza "najlepsi przyjaciele na zawsze" . Czy tą odpowiedzią raz na zawsze zakończy plotki o jej rzekomym związku z Matuszem Raduszewskim? Czy wierzycie, że oni tylko się przyjaźnią? A może jednak łączy ich coś więcej? Zobacz także: Jarosław Bieniuk odwiedził syna. Oliwia pokazała ich wspólne zdjęcie z Kazikiem! Oliwia Bieniuk, córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, ma bardzo dobry kontakt z Mateuszem Raduszewskim, pasierbem Natalii Siwiec. Myślicie, że byliby fajną parą? A może jednak coś z tego będzie?