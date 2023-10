Oliwia Bieniuk musiała spełnić warunki dane przez Jarosława Bieniuka, aby móc wziąć udział w "Tańcu z Gwiazdami". Występ w tanecznym show był jej marzeniem, ale najpierw musiała skupić się na nauce i maturze, do której podeszła w maju. Córka Anny Przybylskiej w jednym z odcinków powiedziała, że "Taniec z Gwiazdami" traktuje jak początek przygody w show-biznesie. Za nami finał emocjonującej 12. edycji, a nastolatka ma już dalsze plany! Co będzie teraz robiła?

Reklama

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Brat Wiktorii Gąsiewskiej i Oliwia Bieniuk imprezowali razem. Zdjęcia paparazzi

"Taniec z Gwiazdami": Jakie plany ma Oliwia Bieniuk?

Oliwia Bieniuk nie ukrywa, że chciałaby zrobić karierę w show-biznesie. Inspiracją do spełniania marzeń, była dla niej ukochana mama. Mała Oliwia na co dzień patrzyła jak swoją karierę rozwija Anna Przybylska. Czy teraz po latach, uda jej się pójść w ślady mamy? "Taniec z Gwiazdami" był dla Oliwii Bieniuk debiutem telewizyjnym. Sama nie ukrywała, że ma nadzieję, że stanie się dla niej trampoliną do świata mediów. W programie udało jej się zajść bardzo wysoko i dostać się aż do półfinału. A jakie plany ma na najbliższe miesiące, po zakończeniu 12. edycji tanecznego show, z powodu którego przeprowadziła się do Warszawy? Oliwia Bieniuk chce zrobić prawo jazdy:

Chcę bardzo zrobić po powrocie do Trójmiasta, więc wezmę się na pewno za prawko i będę wkrótce miała. Do zobaczenia na drogach. Uważajcie - powiedziała radosna nastolatka

Bardzo ważny i przydatny życiowo cel! Czy ma już wybrane wymarzone pierwsze auto? Zobaczcie nasz wywiad z Oliwią Bieniuk po finale "Tańca z Gwiazdami".

Reklama

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Oliwia Bieniuk szczerze o nowej partnerce ojca. "Oni są już trochę razem"