Oliwia Bieniuk musiała pożegnać swoją mamę niemal tydzień przed swoimi 12 urodzinami. Dziś, kiedy w Polsce obchodzimy Dzień Matki, córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka postanowiła opublikować w mediach społecznościowych poruszający wpis. 18-latka w wyjątkowy sposób uczciła pamięć ukochanej mamy i podzieliła się z internautami archiwalnym zdjęciem słynnej aktorki, która w 2012 roku przegrała walkę z nowotworem trzustki. Zobacz także: Mural z Anną Przybylską w Gdańsku. Jarosław Bieniuk pozuje z wizerunkiem zmarłej żony... Dzień Matki: Oliwia Bieniuk wspomina Annę Przybylską Dziś od samego rana Instagram zalała fala pięknych, rodzinnych zdjęć oraz wpisów pełnych wspomnień i najlepszych życzeń, a gwiazdy chętnie publikowały dotąd nieznane nam kadry i przedstawiały fanom swoje ukochane mamy. Niestety, nie wszyscy mają to szczęście, by wciąż cieszyć się wspólnymi chwilami. W wieku 11 lat Oliwia Bieniuk musiała zmierzyć się z niewyobrażalną stratą - śmiercią swojej ukochanej mamy, Anny Przybylskiej. Córka słynnej aktorki i Jarosława Bieniuka do dziś pamięta dzień, w którym doszło do tragedii , a w swoich mediach społecznościowych, od czasu do czasu, publikuje archiwalne, rodzinne zdjęcia , wspominając swoją mamę. Teraz, w Dniu Matki, po raz kolejny podzieliła się z internautami prywatną fotografią Anny Przybylskiej. Na zdjęciu, które opublikowała Oliwia Bieniuk widzimy roześmianą Annę Przybylską, która ewidentnie została przyłapana przez fotografa. Widać, że aktorka próbowała nieudolnie zasłonić obiektyw ręką, a trakcie robienia zdjęcia, była naprawdę szczęśliwa. Jak widać Oliwia Bieniuk ma wiele pięknych wspomnień związanych ze swoją zmarłą mamą i właśnie taką - uśmiechniętą - ją zapamiętała. Córka Anny...