Okazuje się, że to Jarosław Bieniuk jest przeciwny karierze Oliwii. W rozmowie z "Na żywo" wyjaśnił, że jego córka jest jeszcze za młoda na show-biznes.

- Oliwia musi dojrzeć emocjonalnie, by wejść do show-biznesu. Ma na to czas – powiedział Bieniuk w rozmowie z "Na Żywo".