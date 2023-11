Film o Ani Przybylskiej jednak powstanie? Zaledwie kilka miesięcy temu w mediach pojawiła się informacja, że rodzina zmarłej w 2014 roku aktorki wycofała zgodę na powstanie produkcji opowiadającej o życiu Ani. Bliscy uwielbianej przez widzów gwiazdy ponoć nie zaakceptowali scenariusza, który napisał Radosław Piwowarski. Ostatnio głos w tej sprawie zabrała również przyjaciółka Ani, Kasia Bujakiewicz.

Nie mam z tym projektem nic wspólnego. Radek Piwowarski coś tam pisze, ale, z tego co wiem, jest mało prawdopodobne, że dojdzie do realizacji scenariusza- w rozmowie z magazynem "Flesz" przyznała wówczas Kasia Bujakiewicz.

Wygląda jednak na to, że pomimo sprzeciwu rodziny aktorki, Radosław Piwowarski ma nadzieję, że uda mu się wyprodukować film o Annie Przybylskiej. Jak informuje "Fakt", reżyser podjął ponoć pewne kroki, żeby przekonać bliskich gwiazdy. Według doniesień tabloidu, Piwowarski rozpoczął poszukiwania doświadczonego scenarzysty.

Radosław utknął w martwym punkcie i nie wie, jak pokazać tę historię, by każdy był zadowolony. Radosław nie wyobraża sobie, by film o Ani nie powstał. Uważa, że jest jej to winien. A skoro sam nie potrafi zadowolić rodziny Ani, ma nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto tchnie w jego projekt nową jakość, która pozwoli na zekranizowanie historii jej życia- w Fakcie zdradza znajomy Piwowarskiego.