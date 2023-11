Olivier Janiak na koniec koncertu zaprosił na scenę Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego. Niestety, Janiak przedstawił go jako marszałka województwa mazowieckiego. Publiczność zaczęła gwizdać, na szczęście błąd szybko naprawiła Grażyna Torbicka. Widzowie i tak jednak zwrócili na to uwagę!

No to się popisał Janiak...Mniej więcej jak ten gość, który wręczył nagrodę kobiecie w trakcie gali Złotej Piłki. Mazowieckie, Wielkopolskie, co za różnica... - napisał jeden z internautów.