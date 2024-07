Już zachywcałyśmy się fantastyczną stylizacją Olivii Palermo z kraciastą sukienką w stylu retro. Teraz wiemy, że kupiła ją Zarze. Taka sama, w Polsce kosztuje 369zł. Olivia założyła do sukienki szaro-beżowe kozaki z wysoką cholewą, które są teraz absolutnym hitem.

Kozaki to projekt Stuarta Weitzmana. Ich koszt to około 2300zł. Fajnie, że Olivia tak swobodnie łączy rzeczy drogie z tymi sieciowymi. Do tego jeszcze prosta, duża kopertówka w butelkowym odcieniu zieleni i gładko upięte włosy. Wyglądała fantastycznie!

Obejrzyjcie ten look dokładniej: