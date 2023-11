Nie uważa się za idealną partnerkę i matkę. Często podróżuje, szukając przy tym miejsca dla siebie na Ziemi. Żyje nieprzeciętnie, a jej rodzina musi za tym nadążać, choć z początku nie było to takie łatwe. W życiu prywatnym Olgi Tokarczuk dzieję się bardzo dużo, zupełnie tak jak w jej książkach. W jakim wieku Olga wyszła za mąż? Ile ma dzieci i czy poszły one w jej ślady? Przeczytajcie, co więcej wiemy o pisarce, która 10 października otrzymała nagrodę Nobla!

Olga Tokarczuk o synu. Co robi?

Olga Tokarczyk rzadko mówi o sobie. Skupia się na swojej twórczości, jednak zrobiła kilka wyjątków i zdradziła, jaka jest prywatnie. W wywiadzie dla "Twojego Stylu" wyznała, że młodo wyszła za mąż i szybko została matką. Chłopiec otrzymał na imię Zbyszko.

- W 1990 roku miałam już napisaną pierwszą powieść Podróż ludzi Księgi, ale daleko było jeszcze do jej publikacji. Byłam wtedy psychoterapeutką bardzo zaangażowaną w swoją pracę i matką trzyletniego synka. Urodziłam go jako 24-latka, za mąż wyszłam rok wcześniej - powiedziała Olga.

W rozmowie z "Wysokimi Obcasami" dodała, że po pojawieniu się syna na świecie życie zaczęło kręcić się wokół chłopca. Olga i jej mąż nie zawsze mogli być przy nim ze względu na swoją pracą. Zostawili dziecko pod opieką dziadków.

– Ojciec Zbyszka też był psychologiem, prowadziliśmy grupy integracyjne, treningi interpersonalne. Dziecko zostawialiśmy z dziadkami. Kiedy się wyprowadziliśmy na wieś, Zbyszko został z nimi w mieście, bo nie chcieliśmy mu fundować wiejskiej szkoły, do której było 6 km przez góry — mówiła pisarka dla "WO".

Zbyszko miał wielkie szczęście móc dorastać w wielopokoleniowej rodzinie. Dostawał mnóstwo wolności, przez co nie buntował się.

Olga Tokarczuk nie ochrzciła swojego syna. Noblistka często wypowiada się przeciw religii w szkołach i uważa, że państwo powinno być świeckie.

– Mój syn nie został ochrzczony w Kościele katolickim, nie poszedł więc do komunii. Kiedy inne dzieci miały religię, on siedział całą podstawówkę w szatni na ławeczce. Nie było etyki, żadnych zajęć dla tych dzieci. Zamiast komunii zrobiliśmy mu inicjację - wielkie ognisko, uroczyste obcięcie jego długich włosów, dostał prezenty - powiedziała Tokarczuk dla Wysokich Obcasów.

Dziś Zbyszko ma 33 lata i tak jak ojciec zajmuje się psychologią. Ukończył międzykulturową psychologię społeczną.

Nobel dla Olgi Tokarczuk

W czwartek, 10 października Olga Tokarczuk otrzymała literacką nagrodę Nobla za rok 2018. W ten sposób dołączyła do grona innych polskich Noblistów - Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Władysława Reymonta czy Henryka Sienkiewicza. Najpopularniejszymi pozycjami pisarki są: "Księgi Jakubowe", "Bieguni", "Prowadź swój pług przez kości umarłych" czy "Prawiek i inne czasy".

Czytaliście książki Olgi?

Pisarka rzadko mówi o swoim życiu prywatnym.

