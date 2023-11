Rzadko o sobie mówi i nie pokazuje rodziny w social mediach. Sporadycznie gości na ściankach, a jeśli już to robi, to związane jest to z jej pracą. Olga Tokarczuk to jedna z najpopularniejszych pisarek w kraju. W czwartek, 10 października otrzymała literacką nagrodę Nobla za 2018 rok!

Kim jest pisarka, która napisała takie dzieła, jak "Bieguni", czy "Księgi Jakubowe"? Zobaczcie, co o niej wiadomo!

Olga Tokarczuk - mąż i dzieci

Olga Tokarczuk to jedna z najwybitniejszych polskich pisarek. Wychowała się w Sulechowie, a później mieszkała w Kietrzu czy w Warszawie. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim pracowała jako psychoterapeutka, jednak rzuciła zawód na rzecz pisania. Spod jej pióra wyszło wiele wspaniałych książęk, za które otrzymała m.in. dwie Nagrody Literackie "Nike" czy International Booker Prize.

Olga Tokarczuk nie lubi o sobie mówić. Wyjątek zrobiła w "Twoim Stylu", gdzie wyznała, że w wieku 24 lat urodziła syna! Dziś pisarka ma 57 lat, a to oznacza, że jej syn jest dorosły. Mężczyzna ma dziś 33 lata.

- W 1990 roku miałam już napisaną pierwszą powieść Podróż ludzi Księgi, ale daleko było jeszcze do jej publikacji. Byłam wtedy psychoterapeutką bardzo zaangażowaną w swoją pracę i matką trzyletniego synka. Urodziłam go jako 24-latka, za mąż wyszłam rok wcześniej - powiedziała "Twojemu Stylowi".

Tokarczuk nie jest już związana z ojcem swojego syna. Para rozwiodła się. Pisarka jest w innym związku.

Myślę, że rodzina ma rację bytu, jeśli jej fundamentem jest przyjaźń, więź, miłość, wspólne sprawy. Jeżeli brakuje tych rzeczy, jej sens znika. To oczywiste. Ludzie lubią tworzyć stada, bo czują się wtedy bezpiecznie, mają wsparcie, w ogóle łatwiej jest żyć w grupie. I to jest rodzina (...) - dodała.

Olga Tokarczuk nigdy nie wyobrażała sobie życia w Warszawie. Stolicę uważała za "nieprzyjazną i szorstką". Gdy tylko była możliwość wraz z mężem przeprowadzili się do innego miasta. Mieszkała w Wałbrzychu u babci męża, w Londynie czy na wsi w Kotlinie Kłodzkiej. Obecnie najczęściej można spotkać ją we Wrocławiu. Pisarka wciąż nie może znaleźć swojego miejsca na Ziemi.

Tokarczuk przeraża starość, której towarzyszy choroba, niesamodzielność czy samotność. Stara się o tym nie myśleć. Według jej wewnętrznego czasu wciąż jest dziewczynką, która ma 12 lat! W rozmowie z "Twoim Stylem" Olga wyznała, że uwielbia kolorowe sukienki, chusty, wygodne buty. Jeśli chodzi o umiejętności pisarki, to... świetnie gotuje!

Tokarczuk utrzymuje się z pisania. Nie ma żadnej dodatkowej pracy.

Matka czy partnerka ze mnie żadna. Często wyjeżdżam, zostawiam życie na miesiąc, dwa. Ostatnią książkę napisałam w spokojnym miejscu w Holandii. "Uwięziłam się" w domu. Doprowadziłam do sytuacji, w której nie miałam już mydła, w lodówce nie zostało nic do zjedzenia. Ale to rzeczywiście działa. Zawsze, kiedy jestem zmęczona po poprzedniej książce, tracę na pewien czas zdolność pisania. Nie umiem sklecić zdania, patrzę na swoje powieści i myślę: "Cud, że napisałam te trzysta stron, jak to możliwe?". Potem to się oczywiście odblokowuje - mówiła.

Oldze Tokarczuk jeszcze raz gratulujemy nagrody!

Olga Tokarczuk jest laureatką literackiego Nobla.

Pisarka jest w nowym związku.

