Świetna wiadomość dla wszystkich fanów polskiej literatury! Literacka nagroda Nobla za rok 2018 powędrowała w ręce Olgi Tokarczuk! O tym, że to właśnie polska autorka dostanie prestiżowe wyróżnienie, plotkowało się od dawna. Teraz stało się to faktem! Serdecznie gratulujemy!

O nagrodzie dla Olgi Tokarczuk poinformowano na Twitterze:

W ten sposób Olga Tokarczuk dołączyła do grona innych polskich Noblistów - Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Władysława Reymonta czy Henryka Sienkiewicza.

Gdy przedstawiciel Akademii Noblowskiej zadzwonił do Olgi Tokarczuk, by poinformować o nagrodzie, pisarka prowadziła akurat samochód - jechała przez Niemcy. Zjechała na moment z drogi i wtedy dowiedziała się, że otrzymała najważniejszą nagrodę w dziedzinie literatury.

- Gdy się dowiedziałam, musiałam się zatrzymać. To jeszcze w ogóle do mnie nie dociera. Bardzo się cieszę także z tego, że nagrodę wraz ze mną otrzymał Peter Handke, które niezwykle cenię. To wspaniale, że Akademia Szwedzka doceniła literaturę z centralnej części Europy. Cieszę się, że jeszcze się trzymamy - powiedziała portalowi wyborcza.pl.