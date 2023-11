Olga Tokarczuk w czwartek 10 października otrzymała literacką Nagrodę Nobla za rok 2018. To ogromne wyróżnienie dla całej polskiej literatury. Gratulacje dla pisarki płyną z całego świata. Okazuje się, że obok tytułu, który ma bezcenną wartość, Olga Tokarczuk otrzyma też nagrodę finansową. Jak dużą? Kwota robi wrażenie!

Nagroda Nobala dla Olgi Tokarczuk

O Nagrodzie Nobla poinformowano za pomocą Twittera. W uzasadnieniu Szwedzka Akademia pisze, że nagrodę przyznano za: narracyjną wyobraźnię, która wraz z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic. Olga Tokarczuk dołączyła dziś do grona wybitnych noblistów w dziedzinie literatury, wśród których dotychczas znalazło się czworo Polaków: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz i Wisława Szymborska.

Olga Tokarczuk dostanie 9 mln koron szwedzkich, czyli ok. milion euro, co daje prawie 4 mln zł! Tegoroczne Nagrody Nobla w dziedzinie literatury były wyjątkowe, ponieważ otrzymało ją aż dwoje pisarzy. Ma to związek z ubiegłorocznym skandalem w Szwedzkiej Akademii Nauk. Dlatego polska pisarka otrzymała zaległą nagrodę za 2018 rok, a Peter Handke dostał nagrodę za 2019 rok.

Gratulacje dla Olgi Tokarczuk

Słowa uznania i gratulacje dla polskiej pisarki płyną ze wszystkich stron. To wielki dzień dla polskiej literatury, podkreślił Andrzej Duda na Twitterze:

Gratulacje w mediach społecznościowych złożyli też Mariusz Szczygieł, który sam niedawno odebrał Nagrodę Nike, Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Karolina Korwin-Piotrowska, Anna Dereszowska, Małgorzata Kożuchowska, Olga Bołądź i mnóstwo innych gwiazd i polityków.

EastNews

East News