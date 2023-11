1 z 5

Olga Kalicka jest w ciąży i spodziewa się swojego pierwszego dziecka, ale nie oznacza to, że zwolniła tempo! Młoda gwiazda cały czas jest aktywna zawodowo, a dziś, 16 listopada, wystąpiła na wielkim finale 1. edycji "World of Dance - Polska". Wszyscy mogli podziwiać jej wielki ciążowy brzuszek. Już nie ma żadnych wątpliwości, że Olga lada moment zostanie mamą. Jej dziecko przyjdzie na świat już w styczniu, dlatego zaraz po finale show i zakończeniu zdjęć do serialu "Rodzinka.pl" Olga pójdzie na macierzyński.

"Olga jeszcze przed Bożym Narodzeniem chce skoncentrować się już tylko na rodzinie i razem z Cezarym zacząć przy-gotowania do narodzin maleństwa", opowiada znajoma aktorki.

Tymczasem zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jak Olga Kalicka wyglądała podczas finału "World of Dance - Polska"!

