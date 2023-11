Jakiś czas temu Olga Frycz opublikowała recenzję wózka na swoim profilu na Instagramie. Sprawdziła go zanim Helenka przyszła na świat.

Wózek Dubatti można z czystym sumieniem zaliczyć do wózków w kategorii miejsko- terenowych ponieważ mamy możliwość wyboru kół ( w zestawie koła miejskie oraz terenowe). ????Terenowe są super zwrotne i wózek można obracać jedną ręką w okół własnej osi ☝????????????.To co dla mnie ważne to fakt, że składanie i rozkładanie wózka nie należy do skomplikowanych i pomimo, że wózek nie jest najlżejszy z możliwych (bugaboo jest lżejszy podobno) to proces ten nie jest frustrujący a dodatkowym plusem jest, że po złożeniu rama sama stoi . Gondola jest długa i głęboka i jest stosunkowo wysoka a oprócz tego żeby było wygodnie można regulować wysokość rączki - napisała aktorka.