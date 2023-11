Reklama

Olga Frycz już niebawem po raz pierwszy zostanie mamą! Aktorka wręcz promienieje. Choć brzuszek jest już spory, Olga Frycz wciąż jest bardzo aktywna. Chodzi na spacery z psami, a teraz wyjechała wraz z rodziną nad morze. Od 25 lat Olga Frycz i jej najbliżsi wyjeżdżają w to samo ulubione miejsce, czyli do Dźwirzyna. Już za rok ich gromada będzie jeszcze większe. W dodatku wiemy, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka!

Zobacz także: Hejt na ciężarną Olgę Frycz za wpisy reklamowe. Odpowiedziała!

Olga Frycz pochwaliła się w internecie zdjęciem ze wspólnych wakacji z rodziną. Przy okazji zdradziła, że spodziewa się córeczki!

- Cały rok czekam, żeby tu przyjechać ???? Od 25 lat to samo miejsce tylko towarzystwo nam się powiększa ????????????. Moje ukochane bratanice - Hania i Gaja i moja @_zussska_ ????. Za rok na zdjęciu będzie z nami kolejna dziewczyna ????????????. #morze #piasek #girls #wakacje#dźwirzyno

Aktorce składamy szczere gratulacje i trzymamy kciuki z szczęśliwe rozwiązanie!

POLECAMY: Kim jest partner Olgi Frycz? Grzegorz Sobieszek to BARDZO ciekawa postać!

Olga Frycz jest w świetnej formie

Instagram

Reklama

Partnerem Olgi Frycz jest znany sportowiec, Grzegorz Sobieszek