2 z 5

Grzegorz Sobieszek to znany sportowiec, który założył w Warszawie popularną szkołę sztuk walki. To właśnie tam poznał uroczą Olgę Frycz, która chciała popracować nieco nad formą.

- Muay thai trenuję od dwóch lat. Przyszłam na zajęcia i zakochałam się w moim trenerze (śmiech). Grzesiu jest sportowcem, trenerem, zawodnikiem brazylijskiego jujitsu - mówiła jeszcze niedawno Olga Frycz w wywiadzie dla "Flesza".

Sport to nie jedyna rzecz, która połączyła Grzegorza Sobieszka i Olgę Frycz. Co jeszcze zbliżyło ich do siebie? Zobacz kolejny slajd!