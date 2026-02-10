Olga Frycz to polska aktorka filmowa i teatralna, której popularność przyniosły role w filmach i serialach, takich jak "Weiser", "Dom nad rozlewiskiem" i "M jak miłość". W życiu prywatnym jest mamą i często otwarcie mówi o macierzyństwie oraz wyzwaniach emocjonalnych, z jakimi się mierzy. Tym razem podzieliła się ze swoimi fanami kolejną radosną nowiną i zdjęciem, które wielu wzruszy do łez.

Olga Frycz urodziła! Pokazała zdjęcia prosto z porodówki

Olga Frycz jest w szczęśliwym związek z Albertem Kosińskim, uwielbianym tancerzem "Tańca z gwiazdami". Para zaręczyła się na początku 2025 r., a kilka miesięcy po tym wydarzeniu podzieliła się ze swoimi fanami radosną wieścią o ciąży aktorki. Od tamtej pory Frycz i Kosiński pokazywali w mediach społecznościowych, jak przeżywają okres oczekiwania na nowego członka rodziny. Dziś w końcu mogli przekazać radosne wieści.

Olga Frycz podzieliła się swoim szczęściem we wtorek 10 lutego tuż po godzinie 11:00, publikując wzruszające zdjęcie prosto ze szpitala. Widać na nim aktorkę, szczęśliwego Alberta Kosińskiego i nowego członka ich rodziny. W opisie Frycz umieściła krótki, choć pełny emocji komentarz.

Nasze serca są pełne.

W dalszej części wpisu zdradziła też, że 6 lutego 2026 roku urodziła synka, który otrzymał imię Jaś.

Warto zaznaczyć, że to już trzeci poród Olgi Frycz. Wcześniej na świecie powitała dwie córeczki. Ojcem Helenki jest Grzegorz Sobieszek, z kolei małej Zofii Łukasz Nowak. Teraz siostry będą mogły powitać w rodzinnym gronie braciszka!

Fala gratulacji dla Olgi Frycz i Alberta Kosińskiego

Pod zdjęciem natychmiastowo pojawiły się gratulacje od gwiazd rodzimego show-biznesu.

Wow kochani, gratulacje, największe szczęście. Ściskamy Was serdecznie. napisał Krzysztof Ibisz

Gratulacje! skomentowała Joanna Jędrzejczyk

Ze względu na taneczne korzenie Alberta Kosińskiego oraz jego udział w "Tańcu z gwiazdami" nie zabrakło też komentarzy od znanych z telewizyjnych występów tancerzy.

Gratulacje! napisała Magdalena Tarnowska

Brawo! pogratulował Krzysztof Hulboj

Nie zabrakło też gratulacji między innymi od Bagiego, Sandry Kubickiej, Natalii Karczmarczyk, Rafała Maseraka, Katarzyny Cichopek, Soni Bohosiewicz, Maffashion i wielu innych celebrytów, którzy razem z aktorką i tancerzem radują się z narodzin ich synka.

