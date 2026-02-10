Frycz i Kosiński z "Tańca z gwiazdami" zostali rodzicami! Pokazali pierwsze zdjęcie z maleństwem i zdradzili jego imię
Olga Frycz właśnie ogłosiła, że po raz kolejny została mamą. Udostępniła wzruszające zdjęcie z nowym członkiem rodziny oraz dumnym tatą maleństwa, Albertem Kosińskim. Posypały się gratulacje.
Olga Frycz to polska aktorka filmowa i teatralna, której popularność przyniosły role w filmach i serialach, takich jak "Weiser", "Dom nad rozlewiskiem" i "M jak miłość". W życiu prywatnym jest mamą i często otwarcie mówi o macierzyństwie oraz wyzwaniach emocjonalnych, z jakimi się mierzy. Tym razem podzieliła się ze swoimi fanami kolejną radosną nowiną i zdjęciem, które wielu wzruszy do łez.
Olga Frycz urodziła! Pokazała zdjęcia prosto z porodówki
Olga Frycz jest w szczęśliwym związek z Albertem Kosińskim, uwielbianym tancerzem "Tańca z gwiazdami". Para zaręczyła się na początku 2025 r., a kilka miesięcy po tym wydarzeniu podzieliła się ze swoimi fanami radosną wieścią o ciąży aktorki. Od tamtej pory Frycz i Kosiński pokazywali w mediach społecznościowych, jak przeżywają okres oczekiwania na nowego członka rodziny. Dziś w końcu mogli przekazać radosne wieści.
Olga Frycz podzieliła się swoim szczęściem we wtorek 10 lutego tuż po godzinie 11:00, publikując wzruszające zdjęcie prosto ze szpitala. Widać na nim aktorkę, szczęśliwego Alberta Kosińskiego i nowego członka ich rodziny. W opisie Frycz umieściła krótki, choć pełny emocji komentarz.
Nasze serca są pełne.
W dalszej części wpisu zdradziła też, że 6 lutego 2026 roku urodziła synka, który otrzymał imię Jaś.
Warto zaznaczyć, że to już trzeci poród Olgi Frycz. Wcześniej na świecie powitała dwie córeczki. Ojcem Helenki jest Grzegorz Sobieszek, z kolei małej Zofii Łukasz Nowak. Teraz siostry będą mogły powitać w rodzinnym gronie braciszka!
Fala gratulacji dla Olgi Frycz i Alberta Kosińskiego
Pod zdjęciem natychmiastowo pojawiły się gratulacje od gwiazd rodzimego show-biznesu.
Wow kochani, gratulacje, największe szczęście. Ściskamy Was serdecznie.
Gratulacje!
Ze względu na taneczne korzenie Alberta Kosińskiego oraz jego udział w "Tańcu z gwiazdami" nie zabrakło też komentarzy od znanych z telewizyjnych występów tancerzy.
Gratulacje!
Brawo!
Nie zabrakło też gratulacji między innymi od Bagiego, Sandry Kubickiej, Natalii Karczmarczyk, Rafała Maseraka, Katarzyny Cichopek, Soni Bohosiewicz, Maffashion i wielu innych celebrytów, którzy razem z aktorką i tancerzem radują się z narodzin ich synka.
Zobacz także:
- Olga Frycz obraziła się na Maję Bohosiewicz za odejście z "Tańca z gwiazdami"? Jest odpowiedź
- Spekulowano o ich ślubie. Teraz gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" wyjawił całą prawdę
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.