Maja Bohosiewicz wystąpiła w jubileuszowej edycji programu „Taniec z gwiazdami”, gdzie partnerował jej tancerz Albert Kosiński. W odcinku rodzinnym energiczna aktorka tańczyła z córką i nic nie wskazywało na to, że wkrótce zrezygnuje z udziału w show. Dopiero po czasie Bohosiewicz wyznała na Instagramie, że od tygodnia trenowała z urazem żeber. W związku z tym podjęła bolesną decyzję o odejściu z programu.

Co naprawdę wydarzyło się między Bohosiewicz a Frycz?

Decyzja Bohosiewicz wywołała lawinę pytań o jej relację z Olgą Frycz, która prywatnie jest jej przyjaciółką i jednocześnie narzeczoną Kosińskiego. Czy Frycz poczuła się urażona, że Maja zrezygnowała? W emocjonalnym wpisie na Instagramie Bohosiewicz rozwiała wszelkie wątpliwości:

Byłoby naprawdę dziwne, gdyby ktoś obraził się o to, że mam kontuzję. Olga mało pokazywała w tym sezonie kibicowania w sieci, ale jest w ciąży. To czas, w którym priorytetem jest spokój i dbanie o siebie

Aktorka zapewniła, że Frycz prywatnie ją wspierała, trzymała kciuki i wysyłała wiadomości.

Wiem, że co tydzień kibicowała nam z dziewczynkami przed telewizorem, wysyłała SMS-y, trzymała kciuki. Nie potrzebuję publicznych gestów od osoby, z którą przyjaźnię się od dekady. Prawdziwe wsparcie nie musi mieć formy posta ani story

Jak Albert Kosiński zareagował na decyzję o odejściu?

Albert Kosiński początkowo milczał, jednak w końcu zdecydował się zabrać głos. W wywiadzie dla portalu Pomponik podkreślił, że nie ma żadnych pretensji do Bohosiewicz.

Maja jest drobną osobą i na treningach próbowaliśmy ten współczesny tańczyć i widziałem, ile jej to sprawia dyskomfortu, więc jak najbardziej rozumiem tę decyzję

Tancerz dodał, że produkcja programu pozwoliła im modyfikować choreografię, jednak nawet to nie wystarczyło – stan zdrowia Bohosiewicz na to nie pozwalał.

Nie mam absolutnie żadnego żalu o to, to była jej decyzja i ja to szanuję

Kosiński zdradził również, że Maja Bohosiewicz ma wystąpić w finałowym odcinku "Tańca z gwiazdami", w którym tradycyjnie pojawiają się wszystkie duety danej edycji. Warto też przypomnieć, że tuż po odejściu z formatu celebrytka ogłosiła, że leci na urlop, który z pewnością pomoże jej zregenerować siły i dojść do siebie.

