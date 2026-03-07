Olga Frycz to znana polska aktorka, która popularność zyskała m.in. dzięki rolom w serialach "M jak miłość" i "Dom nad rozlewiskiem". Prywatnie jest szczęśliwą mamą, a niedawno urodziła trzecie dziecko, synka Jana. W 2025 roku Albert Kosiński oświadczył się aktorce, a już teraz para planuje przyszłość w nowym wspólnym domu. Właśnie ruszyła budowa ich domu, a pierwsze kadry trafiły do sieci.

Olga Frycz pochwaliła się pierwszymi kadrami z budowy domy. Wyznała wprost

6 lutego 2026 roku Olga Frycz powitała na świecie synka Jana. W mediach społecznościowych opublikowała wzruszający kadr z porodówki. Niedługo po ogłoszeniu radosnej nowiny, aktorka zaskoczyła obserwatorów kolejnymi wieściami, właśnie rozpoczęła budowę domu.

Nasz dom się buduje przekazała.

W kolejnej relacji na InstaStories Olga Frycz poinformowała, jakie obowiązki przejmuje podczas budowy. Zadowolona aktorka ogłosiła, że o nic nie musi się martwić, ponieważ wszystko pozostawia w rękach generalnego wykonawcy. Do jej zadań należy jedynie wybór kolorów, okien oraz… dokładanie do budżetu.

Kawał płyty powstał w Warszawie. Produkcja ścian startuje dziś. To ważny moment każdego naszego projektu! Jak dobrze, że ja nic nie muszę. O nic się nie muszę martwić. Wszystko przejął Mateusz, który jest genialnym wykonawcą. Ja mam zero stresu. Do moich obowiązków należy wybór koloru drzwi i okien, no i wykładanie hajsu wyznała na Instagramie.

Ukochany Olgi Frycz występuje w "Tańcu z Gwiazdami". Jasne stanowisko aktorki

Albert Kosiński, partner Olgi Frycz, bierze udział w 18. edycji "Taniec z gwiazdami", gdzie tworzy parę z Izą Miko. Ich pierwszy występ spotkał się ze sporym entuzjazmem ze strony internautów. A jakie zdanie ma ukochana Alberta Kosińskiego?

Olga Frycz pod fragmentem ich wspólnego tańca skomentowała choreografię, nie kryjąc zachwytu:

Przepiękny taniec napisała.

Jej komentarz zyskał blisko 400 polubień, a internauci szczerze docenili wsparcie, jakim aktorka darzy partnera. "Zawsze, gdy widzę, jakie oparcie ma Albert w tobie, to się rozczulam! Cudowna relacja" – komentowali.

Relacja Olgi Frycz, fot. Instagram@tojafrycz