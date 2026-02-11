Olga Frycz i Albert Kosiński zostali rodzicami. Szczęśliwa mama podzieliła się wzruszającymi kadrami z porodówki. Zobaczcie, jak świeżo upieczony tata zajmuje się maleństwem i jak wielką chwilę uczciła jego programowa partnerka z "Tańca z Gwiazdami".

Albert Kosiński z synem Jasiem

Olga Frycz uwieczniła pierwsze chwile z synkiem. Pokazała, jak Albert Kosiński zajmuje się dzieckiem. Na wzruszającym kadrze widzimy, jak dumny tata wpatrzony w maleństwo, delikatnie tańczy, trzymając je w ramionach.

Fakt, że Albert Kosiński i Olga Frycz zostali rodzicami uczciła również Izabella Miko, programowa partnerka Alberta Kosińskiego z "Tańca z Gwiazdami", który rusza już 1. marca.

Oto cudowny prezent od mojej wspaniałej partnerki z ''Tańca z Gwiazdami''. Od Izy i jej mamy. Dostałem taką bluzę i chodzę dumnie jako ojciec. Tak z Jasiem za rączkę kiedyś będę szedł. tłumaczył Albert.

Na bluzie widać grafikę ojca i synka w sercu, a pod spodem napis: "Jaś i Albert". Ten prezent wzruszył również samą Olgę Frycz, Izabella Miko nie zapomniała również o niej:

Izabella Miko kochana podarowała Albertowi taką przepiękną bluzę, w której chodzi dumnie z uniesioną głową. A ja dostałam czerwone lindorki - moje ulubione i kosmetyki i ślicznego aniołka i piękną dedykację, już nie mogę się doczekać aż się poznamy powiedziała aktorka.

Olga Frycz i Albert Kosiński zostali rodzicami

Albert Kosiński i Olga Frycz są w szczęśliwym związku, jeszcze w 2025 roku informowali, że są zaręczeni a chwilę później podzielili się wieściami, że spodziewają się dziecka. Malutki Jaś przyszedł na świat 6 lutego 2026 roku, jednak wieści, że Olga Frycz urodziła, pojawiły się w sieci kilka dni później:

Nasze serca są pełne napisała aktorka.

I pokazała pierwsze rodzinne zdjęcie z synkiem.

Olga Frycz ma również dwie córeczki z poprzednich związków: Helenkę i Zofię. Dziewczynki mają doskonały kontakt z partnerem mamy. Albert Kosiński odwiedzając ukochaną w szpitalu po porodzie podzielił się wieściami, które przekazały jej córeczki:

Zosinę odebrałem z przedszkola. To jest wiadomość dla mamy: ''Fight like a girl''. Tu dostałem księżniczkę, ale taką nie za ładną. mówił Albert Kosiński, pokazując naklejki na bluzie, które dostał od dziewczynek.

Fot. Instagram @tojafrycz

