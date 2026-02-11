Olga Frycz pokazała nagrania z porodówki. Albert Kosiński z synem wzruszają
Narodziny synka Olgi Frycz i Alberta Kosińskiego uczciła również jego programowa partnerka z "Tańca z Gwiazdami". Nie uwierzycie, co świeżo upieczeni rodzice dostali od niej w prezencie. Olga Frycz nie ukrywa wdzięczności: "Kochana". Uwieczniła również pierwsze momenty Alberta Kosińskiego z synkiem.
Olga Frycz i Albert Kosiński zostali rodzicami. Szczęśliwa mama podzieliła się wzruszającymi kadrami z porodówki. Zobaczcie, jak świeżo upieczony tata zajmuje się maleństwem i jak wielką chwilę uczciła jego programowa partnerka z "Tańca z Gwiazdami".
Albert Kosiński z synem Jasiem
Olga Frycz uwieczniła pierwsze chwile z synkiem. Pokazała, jak Albert Kosiński zajmuje się dzieckiem. Na wzruszającym kadrze widzimy, jak dumny tata wpatrzony w maleństwo, delikatnie tańczy, trzymając je w ramionach.
Fakt, że Albert Kosiński i Olga Frycz zostali rodzicami uczciła również Izabella Miko, programowa partnerka Alberta Kosińskiego z "Tańca z Gwiazdami", który rusza już 1. marca.
Oto cudowny prezent od mojej wspaniałej partnerki z ''Tańca z Gwiazdami''. Od Izy i jej mamy. Dostałem taką bluzę i chodzę dumnie jako ojciec. Tak z Jasiem za rączkę kiedyś będę szedł.
Na bluzie widać grafikę ojca i synka w sercu, a pod spodem napis: "Jaś i Albert". Ten prezent wzruszył również samą Olgę Frycz, Izabella Miko nie zapomniała również o niej:
Izabella Miko kochana podarowała Albertowi taką przepiękną bluzę, w której chodzi dumnie z uniesioną głową. A ja dostałam czerwone lindorki - moje ulubione i kosmetyki i ślicznego aniołka i piękną dedykację, już nie mogę się doczekać aż się poznamy
Olga Frycz i Albert Kosiński zostali rodzicami
Albert Kosiński i Olga Frycz są w szczęśliwym związku, jeszcze w 2025 roku informowali, że są zaręczeni a chwilę później podzielili się wieściami, że spodziewają się dziecka. Malutki Jaś przyszedł na świat 6 lutego 2026 roku, jednak wieści, że Olga Frycz urodziła, pojawiły się w sieci kilka dni później:
Nasze serca są pełne
I pokazała pierwsze rodzinne zdjęcie z synkiem.
Olga Frycz ma również dwie córeczki z poprzednich związków: Helenkę i Zofię. Dziewczynki mają doskonały kontakt z partnerem mamy. Albert Kosiński odwiedzając ukochaną w szpitalu po porodzie podzielił się wieściami, które przekazały jej córeczki:
Zosinę odebrałem z przedszkola. To jest wiadomość dla mamy: ''Fight like a girl''. Tu dostałem księżniczkę, ale taką nie za ładną.
