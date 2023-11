Olga Frycz postanowiła poinformować na Instagramie, że jej 3,5-letni związek z Grzegorzem Sobieszkiem dobiegł końca. Para poznała się na zajęciach z boksu, na które zapisała się gwiazda. Ich relacja szybko się rozwinęła - Olga i Grzegorz w 2018 roku zostali rodzicami Helenki. Co prawda para była zaręczona, ale nigdy nie wspominała o ślubie. Okazuje się, że związek nie przetrwał próby czasu i para podjęła decyzję o rozstaniu. Postanowili to zrobić z wzajemnym szacunkiem, mając na względzie dobro córki.

Aktorka na Instagramie wydała oświadczenia na temat rozstania, chcąc uprzedzić wszelkie plotki. Napisała, że oboje starali się walczyć o ten związek, ale niestety się nie udało:

To nie są łatwe sytuacje i ciężko jest pisać o tak prywatnych sprawach na instagramie, jednak doskonale zdaję sobie sprawę jak funkcjonują media i plotkarskie portale. Prędzej czy później sprawa wyszła by na jaw a wtedy trudno byłoby nam się odnieść do zakłamanych treści i nadinterpretowanych artykułów. Dlatego muszę Wam napisać, że pomimo prób, ogromnej pracy i chęci podjęliśmy decyzje o rozstaniu - napisała Olga Frycz na Instagramie.