Olek z "M jak miłość" dostanie wezwanie na przesłuchanie! Przyzna się do zabójstwa Artura? 

Olek z "M jak miłość" trafi do więzienia? Przed nami kolejny, wyjątkowo emocjonujące odcinki serialu TVP! Śmierć Artura (Tomasz Ciachorowski) zakończyła dramat Izy (Adriana Kalska), ale niestety, rozpoczęła tragedię w życiu Olka (Maurycy Popiel). Lekarz w obronie swoich bliskich zabił Skalskiego i prawdopodobnie już wkrótce za to odpowie. Okazuje się bowiem, że w jednym z najnowszych odcinków "M jak miłość" Chodakowski dostanie wezwanie na przesłuchanie!

Olek przyzna się do zabójstwa Artura?

Po śmierci Artura Olek bardzo długo ukrywał, co wydarzyło się w lesie nad jeziorem. Dopiero po jakimś czasie opowiedział o wszystkim Marcinowi (Mikołaj Roznerski). Jego tajemnicę poznała również Aneta (Ilona Janyst) i Iza. Szybko okazało się również, że oprócz ogromnych wyrzutów sumienia Olek musi zmierzyć się również z szantażystą, który widział, co lekarz zrobił Skalskiemu i gdzie zakopał jego zwłoki. Jak już wiemy, Olewicz, który zażądał od Olka pieniędzy w zamian za milczenie ale po tym, jak lekarz uratował życie i zdrowie jego żony, zmienił do niego nastawienie i obiecał mu pomoc w zatuszowaniu sprawy. W 1489 odcinku spełni swoją obietnicę- wykopie zwłoki Artura i pochowa go w innym miejscu! Zagadkę zaginięcia Artura na prośbę ciotki będzie próbował rozwiązać Kamil (Marcin Bosak). Jak donosi "Świat seriali" Kamil będzie udawał pacjenta Olka, żeby zbliżyć się do Chodakowskich, których podejrzewa o zabicie Artura... Portal superseriale.se.pl informuje, że wkrótce złoki Artura zostaną odnalezione, a Olek dostanie wezwanie na policję!

Czy policja będzie chciała oskarżyć Olka o zabójstwo? Lekarz przyzna się do wszystkiego? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Kamil zacznie podejrzewać, że za zaginięciem Artura stoi Olek i Marcin Chodakowscy.

Olek dostanie wezwanie na policję. Czy przyzna się do zabójstwa?