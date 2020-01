Gwiazda "M jak miłość" przyznała się do ciężkiej choroby. Niewiele osób decyduje się o niej mówić!

Agnieszka Judycka w serialu „M jak miłość” gra Ninę, która cierpi po stracie dziecka. Co więcej kobieta została na świecie sama i nie ma żadnego wsparcia w bliskich osobach. Okazuje się, że aktorka doskonale wie, co czuje jej bohaterka bo sama zmagała się z depresją. Zobaczcie, co gwiazda „M jak miłość” zdradziła na temat swojej choroby. Jak udało jej się wygrać walkę z depresją?

Agnieszka Judycka o walce z chorobą

Agnieszka Judycka w "Kulisach M jak miłość" opowiedziała, jak w jej przypadku wyglądała walka z tą ciężką, ale często bagatelizowaną chorobą.

Długo starałam się bronić postaci Niny, utożsamiałam się z jej doświadczeniem bycia pod ścianą, pewnego załamania nerwowego. Sama zmagałam się z depresją przez wiele, wiele lat mojego życia. Nieuświadomioną i wiem w jak wiele różnych i trudnych miejsc może ona nas popchnąć. Niestety, u Niny wzięła górę ta negatywna strona... A ja w którymś momencie podjęłam jednak świadoma decyzję, aby pójść w stronę światła. - powiedziała szczerze aktorka.

Depresja to trudna choroba, a jej objawy nie zawsze są charakterystyczne, dlatego często osoby, które na nią cierpią długo nie zdają sobie sprawy, że w ich przypadku chodzi właśnie o tę chorobę. Agnieszka Judycka zdecydowała się na szczere wyznanie i przyznała się do choroby, o której niewiele osób chce mówić!

Co ma wspólnego walka z depresją z graniem w serialu Niny?

Osobiste doświadczenia aktorki sprawiły, że doskonale potrafi utożsamić się z postacią Niny. Wie, co może czuć kobieta, która straciła wszystko i nie widzi już sensu w swoim życiu:

Nina nie radzi sobie ze swoimi emocjami. To jest bardzo ciemny moment, jej życie straciło sens. (...) Ja jestem ofiarą, inni są winni. To jest ten błędny krąg myśli, który napędza cały czas w sobie Nina. I które doprowadza ją do coraz gorszych posunięć. Pomimo tego, że Nina ma poczucie braku sensu życia, Nina chce żeby ja odratowali. Jest to jakieś desperackie wołanie o pomoc... Ale też manipulacja, niestety. Nina wciąż spada i sama boje się, jak to się może skończyć - zdradza aktorka.

Czy tym samym Agnieszka Judycka zdradziła, że próba samobójcza zakończy się dla Niny tragicznie? Leszek nie zdąży jej uratować?

Postać grana w "M jak miłość" przez Agnieszkę Judycką z depresją musi zmierzyć się po stracie dziecka.