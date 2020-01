"M jak miłość": Olewicz to groźny przestępca! Wyzna prawdę Olkowi i uratuje go przed więzieniem?

Wielkie emocje i zaskakujący zwrot akcji w "M jak miłość"! Okazuje się, że Olewicz (Tomasz Dedek) skrywa mroczną tajemnicę, która wkrótce wyjdzie na jaw! Szantażysta Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel) opowie młodemu lekarzowi o swojej przeszłości i... uratuje go przed więzieniem? W najnowszych odcinkach serialu TVP Olewicz nie będzie ukrywał wdzięczności za uratowanie żony, dlatego kiedy zrozumie, że Olek może mieć poważne problemy za zabójstwo Artura (Tomasz Ciachorowski) zrobi wszystko, żeby mu pomóc! Co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"?

Olewicz wyzna prawdę Chodakowskiemu

Według doniesień portalu superseriale.se.pl w 1489 odcinku "M jak miłość" dojdzie do poważnej rozmowy Olka z Olewiczem. Sznatażysta po raz kolejny będzie chciał podziekować młodemu lekarzowi za uratowanie zdrowia jego ukochanej żony. Kiedy Olewicz zobaczy, jak kobieta porusza się dzięki operacji przeprowadzonej przez Chodakowskiego zdecyduje się na szczere wyznanie.

- Mam sporo na sumieniu. Robiłem różne lewe interesy- powie skruszony Olewicz. Kiedyś nawet inaczej się nazywałem! Kiedy wyszedłem z więzienia, wszyscy się ode mnie odwrócili!- doda szantażysta Olka.

Olewicz przyzna, że w trudnych chwilach mógł liczyć tylko na swoją żonę, która dziś jest dla niego najważniejszą osobą na świecie. Teraz kiedy kobieta wróciła do zdrowia dzięki Chodakowskiemy Olewicz postanowi mu pomóc i zapewni, że się mu odwdzięczy.

- Mnie niczego nie potrzeba. Może poza świętym spokojem. Ale tego pan nie jest w stanie mi zagwarantować - odpowie mu zaskoczony lekarz. - I tu się pan myli, panie doktorze, i tu się pan myli- powie Olewicz kiedy lekarz od niego odejdzie.

W 1489 odcinku Olewicz spełni swoją obietnicę! W nocy Olewicz wybierze się do lasu i wykopie zwłoki Skalskiego! Zrobi to po to, żeby przenieść je w inne miejsce, tak żeby nikt ich nie znalazł- wcześniej bowiem Olewicz dowie od znajomego, że jego pies znalazł jakiś trop w lesie i chce przeszukać okolicę. Olewicz będzie pewny, że przeniesienie zwłok na zawsze zamknie sprawę tajemniczego zaginięcia Artura... Niestety, wkrótce zrozumie, jak bardzo się mylił!

Olewicz w przeszłości siedział w więzieniu i zmienił nazwisko.

Czy Olek unieknie więzienia dzięki Olewiczowi?