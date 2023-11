Olek w „M jak miłość” ma poważne problemy! Po tym jak postrzelił Artura i zakopał jego zwłoki nie może spać, zawodzi w pracy i powoli wszyscy zauważają, że dzieje się z nim coś złego. Agnieszka posunie się nawet do przeszukiwania jego rzeczy. Okazuje się, że w końcu to dopiero początek jego prawdziwych problemów! Sąsiad Marcina, który nagrał, jak Olek zakopuje zwłoki Skalskiego, w końcu się ujawni i zażąda od lekarza ogromnej sumy za milczenie! Chodakowski zdecyduje się mu zapłacić?

Olek Chodakowski będzie szantażowany!?

W 1467 odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 4 listopada, Olek po tym jak przyzna się Marcinowi, co zrobił zdecyduje się wyznać wszystko na policji. Jednak wtedy ujawni się Jarosław Olewicz, który powie, że wie co zrobił Chodakowski i zażąda 100 tys. zł za milczenie. Wtedy młody lekarz znów zacznie się zastanawiać, co zrobić. Czy zapłacić mężczyźnie i dalej ukrywać prawdę? A może wyznać wszystko i ponieść konsekwencje? Zacznie się jednak obawiać, że tajemnica, którą ukrywał przestaje już być sekretem!

Olewicz zacznie nachodzić lekarza w klinice!

Olewicz dowie się, gdzie pracuje Olek i odwiedzi go w klinice. To tam pokaże Chodakowskiemu nagranie, na którym widać, jak lekarz zakopuje w lesie zwłoki. Ten fakt przestraszy chłopka, bo zda sobie sprawę, że skoro szantażysta jeszcze nie poszedł z nagraniem na policję, to chodzi mu tylko o pieniądze!

Czy Olek zdecyduje się zapłacić i kupi sobie trochę czasu?

