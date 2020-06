Olek w "M jak miłość" wyjdzie na wolność!? Tym zdjęciem Marcin Chodakowski to potwierdził

Mikołaj Roznerski, którego fani "M jak miłość" znają jako Marcina Chodakowskiego, pochwalił się nowym zdjęciem z serialowego planu. Gwiazdor Emki napisał pod adresem Małgorzaty Pieczyńskiej komplement i przy okazji ujawnił, że Olek nadal jest z rodziną. Wszystko wskazuje na to, że młody lekarz uniknie więzienia, ale jeszcze nie wiadomo czy będzie mógł wrócić do praktyki lekarskiej!

Mikołaj Roznerski opublikował na Instagramie zdjęcie z planu serialu "M jak miłość". Aktor pokazał, że cała rodzina Chodakowskich jest w komplecie, a to oznacza tylko jedno Olek wyjdzie z więzienia:

Co jak co !!! ....ale Mamuśkę serialowa #malgosiapieczynska w @mjakmilosc.official to my mamy jak z żurnala 😁👊💪 - napisał pod zdjęciem serialowej rodziny Mikołaj Roznerski.