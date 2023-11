Oleh Riaszeńczew komentuje szokujące doniesienia na temat jego relacji z partnerką Madzią Wójcik oraz jej przyjacielem, influencerem Milexem. Niedawno do mediów trafiła informacja, że Oleh miał pobić przyjaciela Madzi i wyrzucić go z domu, w którym mieszkali we trójkę. Milex twierdzi, że powodem zachowania Oleha było zwrócenie mu uwagi... za przemoc w stosunku do partnerki.

Znajomi Magdy zaprzeczyli tym doniesieniom publikując dowody na manipulacyjne zachowanie Milexa. Influencer miał straszyć tym, że opowie w mediach, jak Madzia się zmieniła. Oleh Riaszeńczew wystosował oficjalne oświadczenie, w którym zaprzeczył oskarżeniom o pobicie Milexa i przedstawił swoją wersję wydarzeń:

Milex nie został wyrzucony z mieszkania, tylko dostał odpowiednią ilość czasu na znalezienie nowego lokum. Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ Kamil Rój (Milex) cyklicznie nas okradał, okłamywał, a z domu robił sobie hotel – napisał na InstaStories

Dodał również, że wraz z Magdą nie będą tolerowali nadużywania alkoholu, a człowiek, któremu zaufali chciał się wybić na ich popularności.

W rozmowie z Party.pl Oleh opowiedział, jak ta sytuacja wpłynęła na jego relacje z Madzią oraz czy on i jego partnerka utrzymują kontakt z Milexem. Posłuchajcie!

