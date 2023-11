To już oficjalne - Magda i Oleh z "Big Brothera" są parą! Choć jeszcze tydzień temu Magda mówiła, że nie chciałaby się spieszyć z deklaracjami, bo nie wie, co czuje do kolegi z programu, podczas ostatniej imprezy w domu Wielkiego Brata pozwoliła sobie na chwile zapomnienia w ramionach przystojnego Oleha! Co działo się w domu Wielkiego Brata?

Reklama

Romans w Big Brotherze - Magda i Oleh nie ukrywają swoich uczuć

Uczestnicy w piątkowy wieczór urządzili imprezę, na której tańczyli i śpiewali. Gdy wszyscy poza Magdą i Olehem przenieśli się do sypialni, para w kuchni zaczęła się przytulać i całować. Następnie dołączyła do pozostałych uczestników w sypialni i tam na ich oczach znów zaczęła okazywać sobie uczucia. Co na to pozostali uczestnicy? Zgotowali im gorące owacje i cieszyli się ich szczęściem. Co na temat relacji Magdy i Oleha sądzą widzowie? I jak wyglądały początki ich znajomości? Zobacz w naszej galerii!