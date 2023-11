Oleh Riaszeńczew przegrał w Fame MMA 5. Ukochany Madzi Wójcik i uczestnik "Big Brothera" nie pokonał swojego przeciwnika Kamila Hassana i odpadł już w pierwszej rundzie przez nokaut! Hassi wykonał wysokie kopnięcie w głowę, po którym jego przeciwnik nie był w stanie podnieść się z maty. Sędzia zdecydował o zakończeniu pojedynku i ogłosił wygraną Hassana!

Jak Oleh czuje się po przegranej walce? Dlaczego mu nie wyszło?

Oleh po walce w Fame MMA. Jak się czuje?

Walka Oleha i Kamila Hassiego w Fame MMA zakończyła się porażką dla gwiazdy "Big Brothera". Oleh Riaszeńczew przez wiele lat trenował boks, jednak jego umiejętności nie wystarczyły do walki w oktagonie. Karateka Kamil Hassan był lepszy od ukochanego Madzi i pokonał go już w pierwszej rundzie.

Nokaut wyglądał bardzo poważnie! Jak czuje się Olo po walce?

- Nie martwcie się, all is good. Wszystko jest Ok - powiedziała Madzia. - Jestem zdrowy, przykro mi że przegrałem ale to jest taki sport, w którym możesz albo przegrać albo wygrać. Przeciwnik był lepiej przygotowany miał lepszą technikę. Nie ma wstydu jeśli chodzi o taką przegraną - dodał Oleh.

Przez całą walkę Madzia wspierała swojego ukochanego z loży VIP, a po przegranej para pojechała odpocząć do hotelu. We wcześniejszym wpisie na Instagramie celebrytka wyznała, że Oleh i Kamil mają szacunek do siebie, a ich walka będzie czysto sportowa, co nie zawsze dzieje się podczas Fame MMA. Fani zgadzają się z zwyciężczynią rozrywkowego programu i w sieci nie brakuje pozytywnych komentarzy po walce.

Najlepsza walka, moment piękny ???? Piękny nokaut, piękna walka i piękna postawa wobec przeciwnika zarówno przed jak i po walce. Szacun Hassi! Super walka - czytamy w komentarzach pod walką.

Chcielibyście oglądać więcej takich starć? A może w ogóle nie oglądacie Fame MMA?

Oleh przegrał w Fame MMA.

Pokonał go Kamil Hassi.