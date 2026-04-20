Ola z "Farmy" najpierw ogłosiła ciążę, a teraz to

Ola, uczestniczka 5. edycji "Farmy", w mediach społecznościowych przekazała, że spodziewa się dziecka, a do wiadomości dołączyła zdjęcie z wyraźnie zaznaczonym ciążowym brzuszkiem. Reakcja była natychmiastowa, a pod publikacją pojawiła się fala ciepłych komentarzy i gratulacji. Teraz Ola z "Farmy" zdecydowała się pokazać kolejne zdjęcie i zabrała głos.

Ola w 5. edycji "Farmy" należała w do grupy określanej jako „młode wilki”, ale jej przygoda w gospodarstwie nie trwała długo. Z show pożegnała się w 10. odcinku i było to rozstanie na jej własnych warunkach. Poprosiła uczestników, by zagłosowali właśnie na nią, podkreślając, że nie ma już siły i chce wrócić do domu. Teraz Ola z "Farmy" ujawniła, że spodziewa się dziecka i opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Natychmiast posypały się gratulacje, a Ola znów zabrała głos i podziękowała za miłe słowa.

Bardzo dziękuję za każde miłe słowo - ogromna przyjemność móc to wszystko przeczytać - napisała Ola na Instagramie

Przy okazji Ola ujawniła, że nie musi dłużej ukrywać ciążowego brzuszka.

Nie muszę ukrywać brzucha - dodała szczęśliwa Ola z 'Farmy'

Już 7 maja zapewne zobaczymy Olę podczas wielkiego finału 5. edycji "Farmy". To nie będzie pierwszy raz w historii programu, kiedy w finale pojawi się ciężarna uczestniczka. W finale 3. edycji Angelika, która wygrała "Farmę", ogłosiła ciążę w finale.

W sieci pojawiła się kolejna fala gratulacji dla Oli. Co ciekawe, wymowne słowa napisała też Peonia, która odpadła z "Farmy" po przegranym pojedynku z Lamią. Jak wiadomo, Peonia razem z Olą pojawiły się w programie i początkowo trzymały się razem.

Najpiękniejsza Mamasita

Jeszcze raz gratulacje

Ojejciu Oleńko gratuluję jak się cieszę, dlaczego do mnie nie zadzwoniłaś oj oj ty niedobra dziewczynko kochana wszystkiego najlepszego dla ciebie i dla twojego dzidziusia - napisała Peonia z 'Farmy'

