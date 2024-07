Tydzień temu jako pierwsi z radością poinformowaliśmy o kolejnych narodzinach w show-biznesie. Na świat przyszło pierwsze dziecko Oli Szwed. Wówczas pisaliśmy, że gwiazda zbierała siły, aby móc oficjalnie podzielić się informacją z fanami. Ten dzień naszedł dzisiaj. Na swoim Facebooku aktorka poinformowała jak czuje się jej syn, a także zdradziła jego imię - Borys.

Gwiazda podziękowała przy okazji wszystkim, którzy uszanowali jej prośbę o poszanowanie prywatności w czasie ciąży. Oświadczenie, które Ola wystosowała w tej sprawie, przeczytasz tutaj.



Właśnie mija tydzień od kiedy po 9 miesiącach radosnego oczekiwania nadeszła ta wymarzona chwila – w moim życiu pojawił się wyjątkowy Mały – mój promyczek, słoneczko, mężczyzna mojego życia, który, jak na gentlmana przystało, zjawił się terminowo i to z punktualnością godną szwajcarskiego zegarka. Z radością informuję że obydwoje z Borysem czujemy się wspaniale :) Chciałabym serdecznie podziękować Wam kochani i wszystkim tym, którzy przez ostatnie miesiące tak dobrze nam życzyli – za istny ocean serdeczności jaki od Was otrzymaliśmy i nadal otrzymujemy, za wszelkie wyrazy wsparcia, za troskę, za uśmiech – za to że byliście. W szczególności chciałabym podziękować tym, którzy wykazali się ogromną empatią – za poszanowanie prywatności mojej i moich najbliższych w tym jakże wyjątkowym czasie jakim jest ciąża – czytamy.