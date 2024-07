Ślub Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha był medialnym wydarzeniem zeszłego roku. Od tamtej pory para rzadko pokazuje się na salonach razem, nie wspominając już o wspólnych wywiadach. Sama Ola jest nieco bardziej rozmowna... Przypomnijmy: Kwaśniewska jest oszczędna: Nie szastam pieniędzmi

Atmosfera tajemnicy wokół małżeństwa nie przeszkadza jednak dziennikarzom w podpytywaniu Kwaśniewskiej o męża i ich wspólne życie. Ola była ostatnio gościem na jednym z pokazów mody i udzieliła tam krótkiego wywiadu dla "Dzień Dobry TVN". Znaną z zamiłowania do mody gwiazdę zapytano o ocenę stylu... Kuby Badacha. Znana z dużego poczucia humoru Ola odpowiedziała:



Ja nie wiem czy mój by sobie życzył, żebym się rozwodziła nad jego stylem i naszymi różnymi potyczkami na tym polu

Kwaśniewska zdradziła też, że lubi oglądać męża na scenie i często jeździ na jego koncerty odbywające się w różnych miastach w Polsce:



Koncerty mojego męża są na tak wysokim poziomie wykonawczym, że sprawia mi to nadal dużą przyjemność. Nawet mi się zdarza jeździć do innych miast, żeby zobaczyć go na scenie - wyznała.