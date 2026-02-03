Ola Filipek i Aleksander Sikora to para prezenterów znana widzom przede wszystkim z programu "Halo tu Polsat", w którym od września ubiegłego roku tworzą zgrany duet. Aleksander Sikora wcześniej związany był z "Pytaniem na śniadanie". Z kolei Ola Filipek zyskała popularność dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami", gdzie występowała jako komentatorka a także z pracy w rozgłośni radiowej.

Chemia między prezenterami była wyczuwalna od samego początku. Ich pierwsza rozmowa odbyła się na peronie dworca w Sopocie przy okazji Polsat Hit Festiwalu. Jak sam Sikora przyznał, od razu poczuli wspólny język. „ Ona wie, jak działa radio, ja wiem, jak działa telewizja, a razem tworzymy duet, który ma być szybki, błyskotliwy i autentyczny. Nikt z nas już nie jest tylko FM lub HD. Jesteśmy spójnym duetem”, mówił w rozmowie z Plotkiem.

Ola Filipek i Aleksander Sikora znowu razem

Ich współpraca radiowa rozpoczęła się w listopadzie, gdy Sikora zastąpił Mateusza Opyrchała - stałego współprowadzącego Oli Filipek - podczas jego urlopu. Para prowadziła wspólnie audycję, co spotkało się z pozytywnym odbiorem słuchaczy. W grudniu wystąpili razem w specjalnym wydaniu programu "Masz wiadomość", co tylko umocniło ich pozycję jako obiecującego duetu. Oficjalne ogłoszenie ich stałej współpracy w RMF FM pojawiło się na początku lutego 2026 roku.

Kiedy duet Sikora-Filipek zadebiutuje w RMF FM?

Od 6 lutego Ola Filipek i Aleksander Sikora oficjalnie dołączają do grona prowadzących program „Lepsza połowa dnia” w RMF FM. Nowy duet będzie można usłyszeć w każdy piątek o godzinie 14:00. Ich debiut jako stałych współprowadzących tej audycji to kolejny etap w ich dynamicznie rozwijającej się współpracy.

Co dalej z dotychczasowymi współprowadzącymi "Lepszej połowy dnia"?

W tygodniu od poniedziałku do czwartku Ola Filipek będzie nadal prowadzić audycję „Lepsza połowa dnia” wspólnie z Mateuszem Opyrchałem. Oznacza to, że Sikora dołącza wyłącznie do piątkowych wydań programu.

Nowa energia w „Lepszej połowie dnia”

Decyzja o połączeniu Oli Filipek i Aleksandra Sikory jako duetu prowadzących nie jest przypadkowa. Zarówno w telewizji, jak i radiu, potrafią stworzyć angażującą, błyskotliwą i autentyczną atmosferę. RMF FM liczy, że ta świeża energia przyciągnie nowych słuchaczy oraz utrzyma zainteresowanie dotychczasowych odbiorców.

„Jesteśmy spójnym duetem” – podkreślał Aleksander Sikora w jednym z wywiadów, dodając, że dzięki różnym doświadczeniom - Ola z radia, on z telewizji - potrafią stworzyć unikalną jakość. Słuchacze będą mieli okazję przekonać się o tym już w najbliższy piątek.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia