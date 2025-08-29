To już pewne, Aleksander Sikora zadebiutuje w roli prowadzącego w "Halo tu Polsat". Jak się z tym czuje? Co sądzi o swojej partnerce - Oli Filipek?

Aleksander Sikora i Ola Filipek szczerze o współpracy

Wieści gruchnęły, stało się. Aleksander Sikora i Ola Filipek zostali nowymi twarzami 'Halo tu Polsat". Ola zyskała popularność w 'Tańcu z Gwiazdami" i niedługo po zakończeniu edycji otrzymała propozycję prowadzenia śniadaniówki. Aleksander natomiast otrzymał telefon z informacją, że otrzymuje angaż w "Halo tu Polsat". Okazuje się, że para już wcześniej chciała ze sobą współpracować, ponieważ czują się ze sobą nad wyraz komfortowo.

Do mnie zadzwonił dyrektor i mówi 'Stoisz czy siedzisz? Słuchaj poprowadzisz Halo tu Polsat z Olą Filipek'. Czekałem na to! Jestem przeszczeęśliwy - przyznała Ola.

Chwilę później Sikora i Filipek powiedzieli w tym samym czasie, jednogłośne: "Mamy to!".

Jak tak nam będzie szło jak teraz z tym synchronem to naprawdę drżyjcie narody! - powiedział Sikora.

Zobaczcie, co więcej zdradzili nam nowi prowadzący "Halo tu Polsat".

