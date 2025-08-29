Aleksander Sikora wygadał się o swojej nowej partnerce. Nagle stało się to
W życiu Aleksandra Sikory nastały same zmiany. Nie dość, że zatańczy w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", to jeszcze został nowym prowadzącym "Halo tu Polsat". Teraz wraz z Olą Filipek opowiedzieli, jak czują się w takim zestawieniu. Niebywałe, co stało się potem.
To już pewne, Aleksander Sikora zadebiutuje w roli prowadzącego w "Halo tu Polsat". Jak się z tym czuje? Co sądzi o swojej partnerce - Oli Filipek?
Aleksander Sikora i Ola Filipek szczerze o współpracy
Wieści gruchnęły, stało się. Aleksander Sikora i Ola Filipek zostali nowymi twarzami 'Halo tu Polsat". Ola zyskała popularność w 'Tańcu z Gwiazdami" i niedługo po zakończeniu edycji otrzymała propozycję prowadzenia śniadaniówki. Aleksander natomiast otrzymał telefon z informacją, że otrzymuje angaż w "Halo tu Polsat". Okazuje się, że para już wcześniej chciała ze sobą współpracować, ponieważ czują się ze sobą nad wyraz komfortowo.
Do mnie zadzwonił dyrektor i mówi 'Stoisz czy siedzisz? Słuchaj poprowadzisz Halo tu Polsat z Olą Filipek'. Czekałem na to! Jestem przeszczeęśliwy
Chwilę później Sikora i Filipek powiedzieli w tym samym czasie, jednogłośne: "Mamy to!".
Jak tak nam będzie szło jak teraz z tym synchronem to naprawdę drżyjcie narody!
Zobaczcie, co więcej zdradzili nam nowi prowadzący "Halo tu Polsat".
Zobacz także: