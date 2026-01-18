Aleksander Sikora zaskoczył swoich fanów. Prowadzący "Halo tu Polsat" wrzucił do sieci kadry z wyjątkową dla niego kobietą. Aleksander Sikora nie ukrywa, że łączy ich wyjątkowa wieź.

Aleksander Sikora w objęciach byłej gwiazdy "Tańca z Gwiazdami"

Jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami" z pewnością na długo zapisze się w pamięci widzów. W siedemnastym sezonie tanecznego show wystąpiła plejada największych gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród uczestników walczących o Kryształową Kulę znalazł się m.in. Aleksander Sikora, który tańczył w parze z Darią Sytą. Niestety, para nie dotrwała do finału i pożegnała się z programem w szóstym odcinku.

Chociaż od finału jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" minęło już całkiem sporo czasu to niektórzy uczestnicy wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Tak jest w przypadku m.in. Aleksandra Sikory i Barbary Bursztynowicz. Gwiazdor Polsatu i uwielbiana przez widzów aktorka zaprzyjaźnili się w programie. Teraz prowadzący "Halo tu Polsat" opublikował zdjęcie z Barbarą Bursztynowicz i napisał wprost:

''BAŚKA DO FINAŁU''! Nadal podtrzymuję to hasło. Bo są osoby, które po @tanieczgwiazdami nie znikają. Zostają w głowie, w sercu i rozmowach przy umówionej kawie i Magdalenkach. @basia_bursztynowicz dzięki, że jesteś (wyjątkowa) napisał na swoim profilu na Instagramie.

Barbara Bursztynowicz ujawnia prawdę o relacji z Aleksandrem Sikorą

Barbara Bursztynowicz skradła serca fanów programu i naprawdę mnóstwo osób jej kibicowało. Widzowie zawsze stanowczo reagowali, gdy Iwona Pavlović gorzko komentowała występy Barbary Bursztynowicz w "Tańcu z Gwiazdami". W programie aktorka mogła liczyć na wsparcie Aleksandra Sikory. Teraz, gdy Sikora opublikował ich wspólne zdjęcia, Barbara Bursztynowicz od razu dodała komentarz, w którym ujawnia prawdę o ich relacji.

OLEK-autor hasła ''Baśka do finału''. Kiedy zaczynaliśmy wspólnie przygodę z TzG, był pierwszą osobą, która zauważyła moje zagubienie i niepewność. Przytulił mnie wtedy; „Przejdziemy przez to razem, wiem, że sobie poradzisz”- powiedział. Inteligentny, elokwentny, bystry, z niespotykaną kindersztubą i wyrafinowanym poczuciem humoru. Ich, z Mają Bohosiewicz żarty, błyskotliwe puenty , dowcipne komentarze przejdą do historii tej edycji TzG. Dziękuję Twoim Rodzicom, że wydali Cię na świat. Jesteś temu światu potrzebny napisała aktorka.

Fani są zachwyceni piękną relacją Barbary Bursztynowicz i Aleksandra Sikory. "Widac, że oboje jesteście przesympatycznymi, ciepłymi ludźmi" - piszą internauci.

Zobacz także: