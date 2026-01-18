To ona skradła serce Aleksandra Sikory. Do sieci trafiło ich wspólne zdjęcie
Aleksander Sikora opublikował na Instagramie zdjęcia, na których przytula znaną aktorkę. Gwiazdor Polsatu nie ukrywa, że połączyła ich wyjątkowa relacja. Zdjęcia i piękny wpis poruszyły internautów. Posypały się komentarze.
Aleksander Sikora zaskoczył swoich fanów. Prowadzący "Halo tu Polsat" wrzucił do sieci kadry z wyjątkową dla niego kobietą. Aleksander Sikora nie ukrywa, że łączy ich wyjątkowa wieź.
Aleksander Sikora w objęciach byłej gwiazdy "Tańca z Gwiazdami"
Jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami" z pewnością na długo zapisze się w pamięci widzów. W siedemnastym sezonie tanecznego show wystąpiła plejada największych gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród uczestników walczących o Kryształową Kulę znalazł się m.in. Aleksander Sikora, który tańczył w parze z Darią Sytą. Niestety, para nie dotrwała do finału i pożegnała się z programem w szóstym odcinku.
Chociaż od finału jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" minęło już całkiem sporo czasu to niektórzy uczestnicy wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Tak jest w przypadku m.in. Aleksandra Sikory i Barbary Bursztynowicz. Gwiazdor Polsatu i uwielbiana przez widzów aktorka zaprzyjaźnili się w programie. Teraz prowadzący "Halo tu Polsat" opublikował zdjęcie z Barbarą Bursztynowicz i napisał wprost:
''BAŚKA DO FINAŁU''! Nadal podtrzymuję to hasło. Bo są osoby, które po @tanieczgwiazdami nie znikają. Zostają w głowie, w sercu i rozmowach przy umówionej kawie i Magdalenkach. @basia_bursztynowicz dzięki, że jesteś (wyjątkowa)
Barbara Bursztynowicz ujawnia prawdę o relacji z Aleksandrem Sikorą
Barbara Bursztynowicz skradła serca fanów programu i naprawdę mnóstwo osób jej kibicowało. Widzowie zawsze stanowczo reagowali, gdy Iwona Pavlović gorzko komentowała występy Barbary Bursztynowicz w "Tańcu z Gwiazdami". W programie aktorka mogła liczyć na wsparcie Aleksandra Sikory. Teraz, gdy Sikora opublikował ich wspólne zdjęcia, Barbara Bursztynowicz od razu dodała komentarz, w którym ujawnia prawdę o ich relacji.
OLEK-autor hasła ''Baśka do finału''. Kiedy zaczynaliśmy wspólnie przygodę z TzG, był pierwszą osobą, która zauważyła moje zagubienie i niepewność. Przytulił mnie wtedy; „Przejdziemy przez to razem, wiem, że sobie poradzisz”- powiedział. Inteligentny, elokwentny, bystry, z niespotykaną kindersztubą i wyrafinowanym poczuciem humoru. Ich, z Mają Bohosiewicz żarty, błyskotliwe puenty , dowcipne komentarze przejdą do historii tej edycji TzG. Dziękuję Twoim Rodzicom, że wydali Cię na świat. Jesteś temu światu potrzebny
Fani są zachwyceni piękną relacją Barbary Bursztynowicz i Aleksandra Sikory. "Widac, że oboje jesteście przesympatycznymi, ciepłymi ludźmi" - piszą internauci.
Zobacz także:
- Zaskakujące doniesienia ws. Aleksandra Sikory. Prezenter właśnie potwierdził
- Stefano Terrazzino wraca do "TzG" po latach. "Myślałem, że ten rozdział mam zamknięty"
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.