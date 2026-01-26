Aleksander Sikora jest jednym z najbardziej lubianych dziennikarzy w kraju. Nic więc dziwnego, że jego propozycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród licytujących. Gwiazdor telewizji zasilił grono gwiazd wspierających WOŚP, które wystawiły na aukcje wyjątkowe przeżycia. W ramach swojej propozycji zaprosił zwycięzcę na dzień spędzony u jego boku, a zapowiedziane atrakcje i szczegóły oferty robią duże wrażenie.

Aleksander Sikora cieszy się sympatią widzów

Aleksander Sikora to polski dziennikarz i prezenter znany między innymi z prowadzenia "Pytania na śniadanie" w Telewizji Polskiej, gdzie zyskał sympatię widzów jako gospodarz porannego pasma. W ostatnich latach przeszedł spore zmiany zawodowe - po odejściu z TVP związał się z Polsatem i prowadzi nowe wydanie programu śniadaniowego "Halo tu Polsat", a także uczestniczy w innych projektach stacji.

Sikora otwarcie mówi o swojej karierze i nowych wyzwaniach, ale jednocześnie stara się zachować prywatność, nie ujawniając zbyt wielu szczegółów ze swojego życia poza anteną. Jego profile w mediach społecznościowych śledzi dużo fanów, którzy interesują się zarówno jego pracą w mediach, jak i kulisami życia publicznego.

Aleksander Sikora wspiera WOŚP

W niedzielę tuż po godzinie 19 Aleksander Sikora podzielił się z obserwatorami swoim pomysłem na tegoroczną aukcję WOŚP. Dziennikarz zaoferował osobie, która wygra licytację dzień spędzony w swoim towarzystwie z mnóstwem atrakcji.

Najpierw wpadamy do RMF FM, zajrzymy za kulisy radia, pogadamy, poznam cię z najlepszą ekipą, z którą tam pracuję. Wracamy do klimatów moich licealno-studenckich lat, więc zabieram cię na krakowskie Błonia, wypad na rolki, luz i food trucki, dokładnie tak jak kiedyś opowiadał na Instagramie.

