Przed Olą Ciupą kolejne wyzwanie! Modelka właśnie pochwaliła się, że podpisała kolejny kontrakt reklamowy. Tym razem będzie promować sukienki marki Emo. Jak do tego doszło?

Gwiazda pojawiła się w sukience marki Emo na 10-leciu Dzień Dobry TVN, firma zauważyła Olę i zaprosiła ja do współpracy. Modelka poinformowała o tym na Facebooku:

To sukienka moro w której byłam na 10leciu DD TVN. Marka Emo sukienki zobaczyli mnie i postanowili zaprosić do współpracy???? to juz zdjecia z Backstage'a sesji:))) Nic w zyciu nie dzieje sie przez przypadek? Jak myślicie?:) #modelkaDonatana