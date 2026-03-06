W środowy wieczór, 4 marca, we Wrocławiu na al. Karkonoskiej po raz ostatni widziano Magdalenę Majtykę. Ta znana 41-letnia aktorka zniknęła bez śladu, co natychmiast wywołało falę niepokoju. Poszukiwania ruszyły natychmiast, jednak mimo ogromnego zaangażowania służb, finał tej sprawy okazał się tragiczny. Odnaleziono ciało Magdaleny Majtyki.

Magdalena Majtyka nie żyje

6 marca, po dwóch dniach intensywnych poszukiwań, w okolicy Biskupic Oławskich na terenie województwa dolnośląskiego odnaleziono ciało Magdaleny Majtyki. Wcześniej służby natrafiły na samochód, którym się poruszała. Został on odnaleziony w pobliżu miejsca, gdzie ostatecznie natrafiono na jej ciało. W akcji poszukiwawczej brały udział policja oraz psy tropiące. Okoliczności tego tragicznego odkrycia badają obecnie policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledztwo ma wyjaśnić wszystkie szczegóły zdarzenia oraz okoliczności śmierci aktorki.

Tragiczne wieści potwierdził profil "Gdziekolwiek jesteś" na Facebooku:

Z ogromnym żalem oraz smutkiem podajemy do wiadomości, że 41-letnia Magdalena Majtyka, znana aktorka a przede wszystkim ukochana mama została odnaleziona. Niestety nie żyje. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia.

Trudne informacje potwierdziło również Polskie Radio oraz wroclaw.wyborcza.pl.

Kim była Magdalena Majtyka

Magdalena Majtyka miała 41 lat. Szerokiej publiczności była znana przede wszystkim z występów w popularnych polskich serialach telewizyjnych, takich jak "Ojciec Mateusz", "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe" czy "Komisarz Alex". To właśnie dzięki tym produkcjom zyskała sympatię widzów oraz uznanie w branży filmowej. Oprócz pracy aktorskiej, była także specjalistką od ewolucji kaskaderskich, współpracując przy takich tytułach jak "Kler", "1670" i "Wielka woda". Jej nagła śmierć głęboko poruszyła fanów oraz środowisko artystyczne.

Zaginięcie Magdaleny Majtyki

Magdalena Majtyka zaginęła 4 marca 2026 roku. O jej zaginięciu poinformował mąż Piotr Bartos we wpisie na Facebooku:

Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze. Od wczoraj trwają poszukiwania policji. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę,,miał jakiekolwiek informację proszę o informowanie policję lub rodzinę pod nr. tel. 508507755. Madziu wróć do nas kochamy ciebie i czekamy.

Niestety 6 marca po godzinie 14:00 policja przekazała, że znaleziono samochód należący do zaginionej. Kilka godzin później potwierdzono, że odnaleziono ciało Magdaleny Majtyki. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

