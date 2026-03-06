W środę, 4 marca, we Wrocławiu na al. Karkonoskiej doszło do zaginięcia Magdaleny Majtyki - aktorki znanej z seriali „Na Wspólnej”, „Ojciec Mateusz”, „Na dobre i na złe” oraz „Komisarz Alex”. Kobieta, mająca 41 lat, była widziana po raz ostatni właśnie tego wieczoru. Mąż aktorki Piotr Bartos oraz policja rozpoczęli natychmiastowe działania i apelowali o pomoc przez media społecznościowe. Akcja poszukiwawcza, w której udział brała policja oraz psy tropiące, ruszyła błyskawicznie. Niestety zakończyła się tragedią.

Nie żyje Magdalena Majtyka

Po dwóch dniach intensywnych poszukiwań, 6 marca około godziny 14:00 policja przekazała, że w okolicach Biskupic Oławskich, w województwie dolnośląskim, odnaleziono samochód Magdaleny Majtyki - granatowego Opla Corsę DW6PS93. Niestety, kilka godzin później służby odnalazły także ciało zaginionej aktorki w pobliżu miejsca, gdzie pozostawiono pojazd.

Magdalena Majtyka miała 41 lat i była rozpoznawalną postacią w polskim środowisku artystycznym. Uznanie widzów zdobyła dzięki rolom w takich serialach jak „Na Wspólnej”, „Ojciec Mateusz”, „Na dobre i na złe” czy „Komisarz Alex”. Jej pasją była nie tylko gra aktorska – Majtyka była także cenioną specjalistką od ewolucji kaskaderskich, pracując przy takich tytułach jak „Kler”, „1670” i „Wielka woda”. Wiadomość o jej śmierci poruszyła całą Polskę.

Ostatni wpis Magdaleny Majtyki

Magdalena Majtyka była nie tylko aktorką ale również współpracowała ze Szkołą Nauk Scenicznych Lelenfant. To właśnie tej działalności dotyczyły jej ostatnie wpisy, które publikowała w sieci zaledwie dwa tygodnie temu. Nie ukrywała radości z realizacji nadchodzących projektów i wyzwań, które będą czekać ją na zawodowej drodze:

Dołącz do nas!!! Zapraszamy serdecznie. Będzie tanecznie, wokalnie, akrobatyki też nie zabraknie, do zobaczenia pisała na swoim profilu na Facebooku 24 lutego.

A zaledwie miesiąc wcześniej, o szkole, w której pracowała pisała:

Jako choreograf poprowadzę regularne zajęcia ruchowe. To proces oparty na uważnym ruchu, relacji i wspólnym tworzeniu - od pierwszych spotkań aż po letnią realizację, zapis i szczegółowe warunki uczestnictwa podamy na początku lutego.

Niestety dziś potwierdzono smutne wieści o śmierci Magdaleny Majtyki. Nie znane są jednak przyczyny śmierci.

