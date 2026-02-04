Niecałe dwa tygodnie Brooklyna Beckham opublikował oświadczenie, które wywołało burzę w globalnych mediach. W emocjonalnym wpisie na InstaStories syn Davida i Victorii Beckhamów zarzucił rodzicom próbę sabotowania jego małżeństwa z Nicolą Peltz. Twierdził, że rodzice i ich zespół manipulowali przekazem medialnym i publikowali nieprawdziwe informacje. Teraz głos w sprawie po raz pierwszy zabrał ojciec Nicoli Peltz.

Nelson Peltz zabrał głos ws. medialnego konfliktu Beckhamów

Podczas wydarzenia WSJ Invest Live w West Palm Beach 3 lutego 2026 r., Nelson Peltz, miliarder i ojciec Nicoli Peltz, po raz pierwszy odniósł się publicznie do rodzinnego konfliktu z rodziną Beckhamów. Jego wypowiedź została odebrana jako jasne opowiedzenie się po stronie córki i zięcia, Brooklyna Beckhama.

Dziennikarka Wall Street Journal, Lauren Thomas, zapytała Peltza o jego doświadczenia w zarządzaniu sytuacjami o wysokim napięciu, szczególnie tymi rozgrywającymi się publicznie. Peltz odpowiedział z ironią:

Czy moja rodzina była ostatnio w prasie? W ogóle tego nie zauważyłem.

Peltz, zapytany o rady, jakich udziela rodzinie w trudnych sytuacjach, stwierdził:

Tak. Moja rada brzmi: trzymajcie się, do cholery, z dala od prasy. A ile dobrego to przyniosło?

Choć odmówił szerokiego komentowania sprawy, to jego słowa o medialnym konflikcie w rodzinie Beckhamów, w którego centrum znalazła się też jego córka, okazały się jednoznaczne dla Internautów.

Moja córka i Beckhamowie to zupełnie inna historia. To nie jest temat na dzisiejsze relacje, ale powiem jedno: moja córka jest wspaniała, mój zięć Brooklyn jest wspaniały i nie mogę się doczekać, aż będą mieli długie i szczęśliwe małżeństwo. powiedział Nelson Peltz

Ogromne wsparcie finansowe miliardera dla córki

Media donoszą, że Nelson Peltz przekazuje córce Nicoli co miesiąc milion dolarów kieszonkowego. Przed ślubem Brooklyn podpisał intercyzę, która wyklucza jego dostęp do majątku rodziny Peltzów w przypadku rozwodu. Całą sytuację medialnie podgrzewa również fakt, że majątek Nelsona Peltza oceniany jest obecnie jako trzykrotnie wyższy niż ten należący do Beckhamów.

Zobacz także: